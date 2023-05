Serie A: colpo Ansu Fati, il Barca dice sì

A sorpresa il Barcellona potrebbe cedere Ansu Fati e per la Serie A rappresenta una grande occasione di calciomercato. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

E’ tempo di iniziare a guardare il futuro per molte squadre e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire anche come i club si muoveranno per rinforzare la squadra ed arrivare ad un livello assolutamente importante per il futuro.

E una big di Serie A inizia a guardare con attenzione in casa del Barcellona per capire la possibilità di acquistare Ansu Fati durante il calciomercato estivo. Da parte dei blaugrana nessuna chiusura e per questo motivo non possiamo escludere che alla fine si arrivi alla tanto attesa fumata bianca.

Mercato: svolta Ansu Fati, il Barcellona dice sì alla cessione

Ansu Fati nei primi anni era considerato come il vero erede di Messi, ma alla fine il giocatore non ha mai mantenuto le attese e per questo motivo cresce l’ipotesi di una sua cessione durante il calciomercato estivo. Secondo quanto riferito dal giornale inglese The Indipendent, l’entourage del giocatore è al lavoro per provare a trovare una soluzione e consentire al calciatore di fare un salto di qualità molto importante.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’Arsenal avrebbe già ricevuto la proposta, ma per il momento la proposta non è arrivata e quindi si aprono possibilità importanti per club come l’Inter che sono alla ricerca di giocatori di qualità. Si tratta di una opportunità di calciomercato da sfruttare anche se non sarà semplice considerando che il prezzo si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Naturalmente la volontà del calciatore avrà un ruolo fondamentale per quanto riguarda il trasferimento. Ansu Fati ben presto scioglierà tutti i dubbi e solamente al termine della stagione si avrà un quadro molto più chiaro su quale sarà la nuova squadra.

Ultime Ansu Fati: l’Inter pronta a sfruttare l’occasione

L’Inter è sicuramente pronta a sfruttare la situazione di Ansu Fati per piazzare un colpo di calciomercato. La valutazione è elevata e servirà una cessione importante, ma i nerazzurri hanno le carte giuste per provare a strappare il sì del Barcellona e regalarsi un colpo importante per il futuro.

Senza dimenticare che l’entourage del calciatore è alla ricerca della squadra giusta e potrebbe anche il giocatore a spingere per il trasferimento in nerazzurro. La strada è lunga, ma presto saranno prese decisioni importanti sul futuro di Ansu Fati.