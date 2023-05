Elisabetta Gregoraci, cena piccante: il piatto passa in secondo piano

Impossibile guardare il piatto o l’ambiente circostante, con quella scollatura, Elisabetta Gregoraci fa venire i brividi

La stupenda showgirl, conduttrice tv ed ex modella italiana, Elisabetta Gregoraci è ormai famosa in tutto il mondo da tanti anni.

Calabrese, nata nel 1980, la pazzesca italiana ha un viso bellissimo che sembra restare sempre uguale e soprattutto un fisico davvero pazzesco. I fan la amano.

E d’altra parte, non si può non amare questa ragazza sempre semplice e sincera che in tv non nasconde mai i suoi sentimenti a proposito del passato o di possibili nuovi flirt.

Ma attenzione, è molto difficile conquistarla e di VIP che se ne sono accorti, ce ne sono stati. Oggi non sappiamo che la stupenda ex modella sia ancora single, ma di certo sappiamo che ha una priorità assoluta e cioè, il suo figlio nato nel 2010, Nathan Falco.

Il cognome del ragazzino lo conosciamo tutti, si tratta di un Briatore.

La pazzesca calabrese infatti, è stata sposata con l’imprenditore italiano e dirigente di Formula 1, Flavio Briatore, nato nel 1950.

I due si sono però separati pochi anni dopo, ma oggi non sono in cattivi rapporti. Certo, ognuno conduce la propria vita privata, ma per la meravigliosa mora che ha un fisico davvero da perdere la testa, non c’è solo quello.

Elisabetta, non dimentica mai di dover postare sempre qualcosa che possa piacere ai suoi fan che lei ama, ricambiandoli. I suoi follower Instagram sono arrivati oggi a quota 1,9 milioni.

Elisabetta Gregoraci hot, scollatura da perdere il fiato

Per parlare però della carriera della bellissima nativa di Soverato, bisogna tornare a quando Elisabetta era davvero giovanissima.

A 17 anni, eccola partecipare già a Miss Italia, poi negli anni arrivare sulle passerelle di tutto il mondo con quelle sue misure da urlo, 90-62-89, che non facevano impazzire soltanto allora, ma che infatti regalano tante emozioni ancora oggi ai suoi ammiratori, soprattutto tramite social.

Sicuramente resisterle è quasi del tutto impossibile.

Ed infatti, i like alle sue foto sono praticamente sempre obbligatorie. Ecco per esempio, una delle ultime che ha condiviso la stupenda mora in un post.

Elisabetta sfoggia il suo sorriso meraviglioso mentre si distrae divertita, a tavola. Che ci siano anche un piatto ed altre componenti, non se ne accorge quasi nessuno, perché la scollatura della meravigliosa italiana è davvero da ammirare, restando a bocca aperta.

Il generoso décolleté di Elisabetta non può non attirare l’attenzione. La bellezza e le curve della showgirl, sono da applausi.