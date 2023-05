Federica Pellegrini incontenibile: il marito confessa tutto

Federica Pellegrini è sempre più al centro della scena con racconti che spaziano su tutti i fronti. L’ultimo scoop arriva però dal marito

Dall’uscita della sua autobiografia “Oro“, Federica Pellegrini è tornata al centro della scena mediatica. Anche la sua partecipazione a programmi televisivi di successo ha contribuito ad accentuare l’interesse dei fan per il gossip legato a lei e al marito Matteo Giunta

Dopo aver chiuso la carriera agonistica Federica Pellegrini si è concentrata sulla sua vita privata. Lo scorso anno ha coronato il sogno del matrimonio con Matteo Giunta, storico allenatore e compagno degli ultimi anni.

Eppure “La Divina” ha avuto diverse storie nel corso della sua carriera agonistica, sempre all’interno del mondo del nuoto. Dagli esordi al fianco di Luca Marin, al periodo con Filippo Magnini, più tutta una serie di flirt che le sono stati attribuiti, senza essere confermati ufficialmente.

Nella sua biografia “Oro“, la Pellegrini ha trovato spazio per parlare di cose molto intime, dai problemi con Marin e le prime notti di fuoco con Magnini (prima del Mondiale di Shanghai), fino ai problemi di bulimia.

Appena arrivata a Milano nel 2005, Federica si trovò ad affrontare dei problemi alimentari di cui si era accorta solo la madre. Attraverso il superamento di questi ultimi è diventata la campionessa che tutti conosciamo.

La sua forza in acqua è stata abbinata ad un carattere estroverso e da copertina, che l’ha portata ad essere una star anche in tv.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: che notti a Pechino Express!

Dopo aver preso parte ad Italia’s Got Talent, Federica si è anche tolta lo sfizio di partire pochi mesi fa per Pechino Express, al fianco del suo Matteo Giunta. Con il marito è arrivata seconda, perdendo in finale solo dalla coppia composta da Joe Bastianich e lo chef Andrea Belfiore.

Parlando dell’esperienza in Cambogia, il marito della Pellegrini ha svelato alcuni particolari piccanti. In un’intervista a Vanity Fair, Giunta ha dichiarato: “E’ stata una lunga luna di miele. C’è chi consuma e chi no durante il viaggio, Il sesso è importante in generale, sia che ti trovi a Verona o in Cambogia“.

Insomma i due non si devono essere risparmiati nemmeno durante questo lungo viaggio asiatico. D’altronde intorno a loro il tema ricorrente è quello dei figli. Su questo però Matteo ha voluto ribadire che non c’è fretta e si vedrà in futuro se qualcosa arriverà. Per ora pensano solo ad essere felici insieme.