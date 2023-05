Inter: brutto infortunio, finale a rischio per l’attaccante

L’Inter si appresta a vivere uno dei finali di stagione più importante ed intensi degli ultimi 10 anni. Portatosi a casa il primo trofeo stagionale, ovvero la Coppa Italia, il club meneghino punta a fare in bis cercando di vincere la Champions League contro il Manchester City di Guardiola il prossimo 10 di giugno ad Istanbul.

Per farlo Simone Inzaghi spera di avere a disposizione per quel giorno tutti i suoi effettivi, anche perché spesso nel corso di questa stagione il tecnico dell’Inter è riuscito a cambiare la storia delle partite o con qualche cambio improvviso o lanciando nell’undici titolare qualcuno di inedito. A quanto pare, però, questo desiderio non sarà esauribile, visto che un’attaccante rischia di saltare la finale per infortunio.

Inter, Inzaghi in ansia: si ferma l’attaccante, le ultime

Non arrivano buone notizie dall’infermeria di Appiano Gentile per Simone Inzaghi e tutti i tifosi dell’Inter. Per questo scoppiettante finale di stagione il club meneghino punta ad avere a disposizione tutti i giocatori presenti in rosa, ma come al solito gli imprevisti sono sempre pronti dietro un angolo.

Solo pochi minuti fa, infatti, l’Inter ha comunicato tramite una nota ufficiale sui suoi siti l’infortunio per uno degli attaccanti della formazione di Simone Inzaghi. Il giocatore aveva avvertito un leggero fastidio fisico nei minuti finali della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina, problema che non è passato inosservato alo staff medico nerazzurro nonostante i festeggiamenti. Il giocatore oggi si è infatti sottoposto ad una serie di esami che hanno evidenziato un infortunio muscolare che stravolge i piani di Simone Inzaghi in vista della partita di domani contro l’Atalanta.

Non solo questo. A causa di questo problema Joaquin Correa rischia anche di saltare la finale di Champions League con l’Inter in programma il prossimo 10 di giugno. Le sue condizioni verranno monitorare giorno dopo giorno, ma le sensazioni sono tutt’altro che positive.

Correa out per infortunio: il comunicato dell’Inter

Alla fine l’infortunio di Joaquin Correa è risultato essere più grave del previsto. Tramite un proprio comunicato ufficiale, infatti, l’Inter ha svelato le condizioni dell’argentino a seguito degli esami ai quali si è sottoposto in giornata presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Il Tucu, infatti, ha riportato una distrazione muscolare al soleo della gamba destra. La speranza di Correa e di Inzaghi è quella di poter tornare a disposizione per Istanbul, ma le sue condizioni verrano valutare giorno dopo giorno dal staff medico dell’Inter.

Infortunio Correa: ecco chi al suo posto in Inter-Atalanta

Con l’infortunio di Correa cambiano anche i piani di formazione di Inzaghi in vista della sfida di domani sera contro l’Atalanta. El Tucu doveva partire titolare al fianco di Lukaku, ma a questo punto il posto dell’argentino verrà occupato dal Toro Lautaro Martinez.