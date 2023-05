Juve, non c’è pace: nuova sentenza e bufera totale

Nuovo terremoto Juventus con la decisione pesantissima dell’UEFA dopo la sentenza della Corte d’Appello federale

La Juventus é crollata al settimo posto e fuori dalla zona Champions League dopo che lunedì sera la Corte d’Appello le ha inflitto 10 punti di penalizzazione in merito al processo plusvalenze.

I bianconeri hanno già fatto sapere di essere delusi di questa decisione e che, una volta lette le motivazioni, valuteranno il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI che solo un mese fa aveva accolto il loro ricorso, restituendogli i 15 punti toltigli a gennaio.

La nuova penalizzazione ha gettato nello sconforto società e tifosi che poi hanno visto la loro squadra prendere 4 schiaffi dall’Empoli e la situazione è sempre più delicata.

Situazione che, però, potrebbe peggiorare ancora nei giorni a seguire, considerando che il 15 giugno ci sarà anche la prima udienza relativa al secondo filone d’inchiesta riguardo gli stipendi e le partnership sospette.

Inoltre, la Juventus dovrà fare i conti anche con l’UEFA pronta ad emettere una nuova sentenza che potrebbe dare un’ulteriore batosta al club bianconero

La Juventus trema: l’UEFA pronta ad usare il pugno duro

La penalizzazione di 10 punti inflitta dalla Corte d’Appello ha riportato la Juventus fuori dalla zona Champions League, ma non ha tolto del tutto ai bianconeri la possibilità di qualificarsi per una delle tre coppe europee il prossimo anno. Tuttavia, la società torinese deve ancora fare i conti con l’UEFA che é sì in attesa di vedere come si concluderanno le vicende giudiziarie, ma è già pronta ad usare il pugno duro escludendo i bianconeri dalle coppe.

È questo lo scenario paventato da Il Resto del Carlino che spiega come l’UEFA abbia già deciso di impedire alla Juventus di partecipare alle competizioni per almeno un anno.

Il noto quotidiano emiliano, però, spiega pure che gli anni fuori dalle coppe europee per i bianconeri potrebbero essere anche due qualora non riuscissero a qualificarsi per una coppa europea in questa stagione.

Se la Juventus non dovesse qualificarsi per le coppe per il prossimo anno, la squalifica da parte dell’UEFA slitterebbe infatti alla stagione successiva e ciò potrebbe privare dunque i bianconeri dell’Europa per due anni.

Ecco perché la Vecchia Signora spera di riuscire ad ottenere un piazzamento europeo in questa stagione, in modo tale da scontare subito la squalifica e di tornare a giocare in Europa dalla stagione 2024-2025.

Nel frattempo, l’umore tra i tifosi non è affatto positivo ed è bufera totale, con quest’ultimi preoccupati dal futuro della Juventus che al momento appare molto preoccupante. Ed il secondo filone d’inchiesta riguardo gli stipendi e le partnership sospette che si aprirà ufficialmente il 15 giugno con la prima udienza potrebbe portare ad altre pesanti penalizzazioni a meno che non si decida per il patteggiamento.