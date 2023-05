Mondo del calcio impietrito: addio a uno dei protagonisti delle ultime stagioni

Un anno prima della naturale scadenza prevista dal contratto un top club ed un campione leggendario si dicono addio. È la fine di una grande era

La stagione europea di calcio volge al termine, con diversi campionati già decisi ed altri invece che attendono solo di essere assegnati ufficialmente.

In Spagna, dopo una manciata di anni di transizione è tornato a trionfare il Barcellona, con il progetto tecnico di Xavi Hernandez che si è rivelato vincente.

La Liga è tornata in Catalogna, ed anche con anticipo sulla tabella di marcia. Per uno dei big storici si è trattato dell’ultimo grande successo in blaugrana.

Jordi Alba chiude infatti questa estate la sua lunghissima militanza al Barça, club col quale ha avuto l’inizio di un rapporto proficuo e vincente a partire dall’estate 2012. Da quel momento 11 anni e la bellezza di 19 trofei al Camp Nou per il mancino classe 1989 che intanto ha anche vinto tutto con la maglia della Spagna.

Una vera e propria leggenda del calcio catalano, destinato a restare nella storia. Qualità tecnica, capacità di inserimento, cambio di passo e l’enorme intesa costruita con tutti i più grandi campioni passati dalle parti di Barcellona: da Messi a Neymar, passando per Iniesta e Xavi, che ha anche ritrovato come allenatore.

Il contratto di Alba era in scadenza a giugno 2024, ma il calciatore e la società hanno trovato un’intesa per esaurire in anticipo il rapporto lavorativo.

Calciomercato, il Barcellona saluta Jordi Alba: addio dopo una lunghissima avventura blaugrana

È arrivato un comunicato ufficiale in cui il Barcellona sottolinea come abbiano raggiunto un accordo per rescindere il contratto con Jordi Alba con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza.

Nella stessa nota apparsa sul sito web del club, non sono mancati anche messaggi di ringraziamento per Alba: “L’FC Barcelona desidera esprimere pubblicamente la sua gratitudine ad Alba per la sua professionalità, impegno e dedizione, e per il suo rapporto sempre positivo e amichevole con tutti i membri della famiglia Barça, e gli augura ogni fortuna per il futuro”.

I blaugrana sottolineano quindi come il Barcellona sia sempre una ‘casa‘ per lui, che tanto ha dato nel corso di una lunga e fruttuosa militanza. Va infatti ricordato che Jordi Alba era venuto fuori dalla Masia, con cui ha scalato gerarchie tra il 1998 e il 2005, prima però di esplodere al Valencia, club con cui si è fatto notare prima del ritorno al Camp Nou. Dal 2012 in poi una pioggia di successi.