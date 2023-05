Ora Pioli batte i pugni: vuole solo lui dal mercato

Il Milan potrebbe fare un grande sforzo e accontentare l’unica grande richiesta di Pioli: ecco la stella che fa impazzire il tecnico

Saranno mesi di vitale importanza quelli che il Milan vivrà da qui a fine agosto.

Il calciomercato estivo, si sa, è destinato a cambiare molto dell’attuale squadra che per lunghi tratti in questa stagione ha disatteso le aspettative. Adesso, però, c’è da chiudere nel migliori dei modi un’annata difficile, che a tratti ha fatto gioire i tifosi del ‘Diavolo’ mentre per lunghi tratti li ha profondamente delusi.

Si ripartirà da Stefano Pioli, il cui lavoro non può essere messo in discussione dopo un solo anno altalenante. L’attuale stagione è figlia di diversi errori, sparsi qua e là. In campo, chiaramente, perchè anche l’allenatore di Parma ha le sue colpe.

Ma un anno fa, le scelte ponderate in sede di mercato- con il budget risicato offerto dall’allora proprietà Elliott – è stato un fallimento quasi totale.

L’emblema si chiama Charles De Ketelaere, ma non solo. Una nuova storia, però, il Milan vuole cominciarla a scrivere subito candidandosi con idee e intuizioni ad assoluta protagonista dell’imminente nuovo mercato estivo.

Ci sarà da lavorare nel migliore dei modi e, da questo punto di vista un grande nome si starebbe facendo spazio nella dirigenza ma non solo.

Le idee chiare le ha Stefano Pioli che ha già in mente una sola richiesta. Imponente, importante, dispendiosa ma dannatamente incisiva nella squadra che nascerà per la stagione 2023/24: il sogno di Pioli si chiama Sergej Milinkovic-Savic.

È il sogno di Pioli: Maldini punta Milinkovic-Savic

Il centrocampista della Lazio è ormai da anni tra i migliori interpreti del ruolo in Europa.

Campionato dopo campionato, l’ex Genk è maturato al punto da ingolosire diversi top club italiani e non solo. C’è stata la Juventus, così come pure l’Inter è attualmente interessata alla gemma serba in scadenza l’anno prossimo con il club di Claudio Lotito.

Niente rinnovo, ed il Milan approfittando di ciò proverà a regalare a Pioli un uomo che da solo può dare nuove idee, energie e numeri anche sotto porta alla squadra rossonera.

Non sarà semplice perchè al di là del contratto di Milinkovic-Savic che sta per esaurirsi, Lotito è un osso duro. Ma se dipendesse da Pioli, probabilmente, lui punterebbe solo sul centrocampista biancoceleste per l’anno prossimo.

E questo è tutto dire. Il classe 1995, quest’anno, ha collezionato 9 gol e 8 assist vincenti contribuendo in gran parte alla qualificazione in Champions della squadra di Sarri.

Il Milan, dunque, può tentare l’affondo decisivo da qui a qualche settimana, sbaragliando la concorrenza e portando il ‘Sergente’ in quel di Milanello.