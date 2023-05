Si ritira uno dei più grandi: che dolore nel mondo dello sport

Lo sport è fatto di miti e di storie da raccontare ma quando qualche atleta si ritira, tutti, gli appassionati vogliono trovare il modo migliore per celebrarlo

Uno dei momenti che nessun atleta vorrebbe vivere è quello del ritiro dallo sport che più amano, che ha contraddistinto tutta la loro vita e al quale hanno dato tutte le energie.

Ci stiamo avviando verso le fasi finali della stagione NBA, con una finale di conference già conclusa e una che è arrivata, invece, a Gara5. I Denver Nuggets, infatti, hanno avuto la meglio sui Los Angeles Lakers con una serie mai in discussione, terminata a sorpresa con il punteggio di 4-0, centrando le Finals NBA.

Dall’altro lato degli Stati Uniti, invece, ci sono i Miami Heat che sono avanti nella serie per 3-1 contro i Boston Celtics, che qualche ora fa ha però ha allungato la serie vincendo in trasferta Gara 4. Jimmy Butler e compagni ora avranno il secondo match point ma in trasferta, al TD Garden.

NBA, si ritira dalle scene Carmelo Anthony

In queste ore si sta parlando molto dell’addio di uno dei giocatori più significativi degli ultimi 20 anni, Carmelo Anthony.

Il giocatore statunitense, amato da milioni di persone, ha lasciato il basket giocato ormai da diverso tempo ma, solo ora, ha raccontato la sua voglia di cambiare vita. Nella sua vita ha vestito le casacche di: Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers.

In carriera ha conquistato tanti premi personali in NBA, ma nessun titolo. In nazionale, invece, 3 ori olimpici che sono un record, 1 bronzo olimpico, 1 bronzo mondiale, 1 oro ai campionati americani.

Parlando di ritiri non possiamo tirare in ballo, in queste ore, anche il giocatore più forte della lega, come LeBron James.

Il giocatore dei Los Angeles Lakers, infatti, in conferenza stampa dopo Gara 4 ha parlato della sua stagione lasciando aperto un inquietante spiraglio per i suoi fan e tutti gli appassionati di pallacanestro.

L’americano, detentore del record di punti all-time in NBA, ha raccontato come ormai lui viva le stagioni, con voglia si, con la consapevolezza di voler solo vincere e in questa è uscito nella finale di conference.

Il giocatore Lakers, a una specifica domanda, ha detto che non conosce il suo futuro perché deve pensare bene a tutte le situazioni, con la possibilità di lasciare il basket giocato al termine di questa stagione. Proprio in queste settimane dove si parla di Bronny James, suo figlio, che ha trovato un’università dove giocare nella prossima stagione, Trojans.