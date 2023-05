Ultim’ora Juve, nuovo scossone: “Punti di penalizzazione restituiti”

La Juventus e la penalizzazione in Serie A continuano ad essere argomenti centrali in questa fase. Ora c’è una novità che può sorprendere tutti i tifosi

Con il -10 comminato dalla Corte d’Appello Federale i bianconeri sono al momento fuori dalla Champions League del prossimo anno. Eppure la situazione non è ancora così fluida da poter prevedere in modo chiaro il futuro.

Periodo complicatissimo per la Juventus di Massimiliano Allegri. I sogni di gloria dei bianconeri si sono infranti negli ultimi sette giorni, sotto i colpi della Procura Federale e del Siviglia. Poi, come se non bastasse, ci si è messa anche la sconfitta di Empoli a rovinare tutto.

Allegri è stato chiaro in conferenza stampa, procedere in questo modo è uno stillicidio. Non sapere fino a tre giornate dalla fine quale sia la propria classifica è un esercizio psicologico con risvolti pericolosi.

Alla fine risulta quindi comprensibile il calo di tensione dei giocatori bianconeri al Castellani lunedì sera. Certo ora la qualificazione alle prossime coppe europee è ampiamente compromessa, specie se si considera che il nuovo filone sulla manovra stipendi in epoca Covid è ancora una spada di Damocle che pende sulla testa di Vlahovic e compagni.

La Corte d’Appello ha inflitto 10 punti fino a questo momento ma non è da escludere che ne possano arrivare altri per l’inchiesta successiva.

Secondo molti addetti ai lavori, oltre ovviamente ai diretti interessati in maglia bianconera, l’operato della Giustizia Sportiva in questa circostanza non è stato del tutto limpido.

Si, perché al di là del Collegio di Garanzia del Coni e della sospensione del primo processo, le tempistiche e le modalità non sono apparse chiare sin dall’inizio.

Anche gli avversari della Juve in campionato si sono trovati spaziati (basta sentire a riguardo le parole di Mourinho e Lotito).

Penalizzazione Juve, Feltri non ci sta: “Restituite i punti!”

Sulla stessa lunghezza d’onda si trova anche il noto giornalista Vittorio Feltri, che ha voluto dire la sua nelle ultime ore, come sempre senza peli sulla lingua.

In un video postato su Youtube, il direttore editoriale di Libero ha precisato come “La Juventus, avendo commesso delle scorrettezze a livello amministrativo, è stata punita. Il problema è che non è stato punito il Cda ma la squadra”.

Secondo Feltri, che ha sottolineato come non sia tifoso bianconero, la punizione è stata “esagerata e immeritata”.

Il suo discorso è di coerenza nella pena: se ci sono degli illeciti a livello amministrativo è giusto che venga punita la parte amministrativa e non quella sportiva. Evidentemente in Italia, però, non funziona così e ce ne siamo resi conto ormai da tempo.

L’appello di Feltri è semplice: “Restituite i punti alla Juventus, perché il campo non c’entra con gli uffici dell’amministrazione”.