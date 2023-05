4 anni di galera…”: così l’ex Barcellona è rinato (e ora lo vuole l’Inter)

Parole pesanti di un ex giocatore del Barcellona, richiesto dall’Inter per il mercato estivo: l’esperienza catalana è stata vissuta come 4 anni di galera

Una storia particolare quella di tale calciatore, fatto di alti e bassi, ma alla ricerca di rivincita dopo una buona stagione.

Stiamo parlando di Samuel Umtiti, attuale difensore del Lecce e pronto per una nuova avventura calcistica dopo aver attraversato un momento molto delicato della sua carriera, nonostante i successi maturati nel corso degli anni, il centrale si era infatti trovato in una situazione a dir poco complessa.

Le 4 stagioni trascorse a Barcellona sono state molto critiche, specie gli ultimi mesi, anche il diretto interessato ne ha parlato, non senza tralasciare una vena polemica per un’avventura vissuta male, ma adesso per il francese il peggio sembra ormai messo alle spalle.

Quattro anni di galera: cosa è accaduto a Umtiti

Era il 2016, quando Samuel Umtiti si rese protagonista del cammino agli Europei con la Francia, giunta fino alla finale persa a Parigi contro il Portogallo. In quella stessa estate arrivò il suo passaggio dal Lione al Barcellona, e nelle sue prime due stagioni in Catalogna riuscì a collezionare ben 83 presenze ufficiali.

I Mondiali del 2018 vinti in Russia rappresentarono per il difensore classe 1993 il suo momento culminante, quando non aveva compiuto ancora 25 anni. Si pensava infatti in quel momento ad una carriera importante, ma le successive stagioni furono un calvario per il centrale, tanto da finire ai margini del proprio club, il quale nella scorsa estate lo ha dato in prestito gratis, pagandone anche l’ingaggio, al Lecce.

Tra i salentini sta vivendo una sorta di seconda giovinezza, ancora di proprietà del Barcellona, nel suo futuro potrebbe esserci l’Inter, da capire però cosa accadrà in estate, nel frattempo l’ex Lione si è espresso in una recente intervista rilasciata a Canal Plus.

Ecco quali sono state le sue parole a tal proposito: “Avevo bisogno di sentirmi apprezzato, in Catalogna ho trascorso 4 anni di galera, non solo da un punto di vista sportivo, ma anche a livello umano. Quella di Lecce è stata una sfida, ho ritrovato il sorriso, ora penso alla salvezza e poi continuare a sentirmi bene, in Italia ci sono riuscito”.

Chissà se la sua permanenza nel nostro Paese potrà seguire, nel frattempo l’Inter su Samuel Umtiti starebbe monitorando la situazione.