Altro che Juve: la rivelazione di Serie A va al Milan

Cominciano ad arrivare le prime indiscrezioni importanti di calciomercato, anche sulle big di Serie A come Milan e Juventus. Le ultimissime

I rossoneri sono interessati a un calciatore a lungo accostato ai bianconeri, con la situazione attuale di quest’ultimi che potrebbe favorire la società milanese nella corsa all’acquisto.

Il Milan si sta già lanciando sul calciomercato, cercando di trovare i profili giusti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

La squadra rossonera, infatti, ha tutta l’intenzione di anticipare la concorrenza su alcuni possibili acquisti, così da accaparrarsi i giocatori migliori che vogliono cambiare maglia al termine di questa stagione.

Uno dei nomi su cui il Milan sembra essere, davvero, molto lanciato è quello di Daichi Kamada. Il giapponese, centrocampista dell’Eintracht Francoforte, andrà in scadenza a giugno e vorrebbe cambiare avventura a partire dalla prossima stagione.

Le ultime annate, con la vittoria dell’Europa League l’anno scorso, molto buone in Germania lo hanno portato a essere molto cercato dalle squadre europee.

Calciomercato Milan, pronto lo sgambetto alla Juventus per Frattesi: i dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da La Gazzetta dello Sport, la Juventus non sarebbe più sola alla ricerca di Davide Frattesi.

Il centrocampista del Sassuolo è finito, infatti, nel mirino anche del Milan nelle ultime ore, con i rossoneri che sembrerebbero pronti a fare follie per portare il calciatore a Milanello.

L’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali aveva annunciato che sarebbero arrivati nuovi interessamenti per il giocatore, con la situazione che si stava trasformando in una possibile asta. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno novità sull’addio al Sassuolo di Davide Frattesi, ma l’impressione è che ci vorranno molte settimane per chiudere.

Sono tante le big, però, che cercano di fare la corsa verso il Sassuolo, per poter provare a entrare nell’asta per Davide Frattesi.

Il centrocampista scuola Roma, infatti, nelle ultime due stagioni in neroverde ha alzato di molto le prestazioni grazie agli insegnamenti datigli da Alessio Dionisi, diventando un giocatore completo in ogni zona del campo, caratteristica che tutte le big, ovviamente, vogliono nella loro rosa.

Oltre al Milan e alla Juventus, su Frattesi ci sarebbero forti anche l’Inter e il Napoli, con la Roma sullo sfondo che lo rivorrebbe, dato che come detto è cresciuto nella trafila delle giovanili giallorosse.

Il club dei Friedkin, tra l’altro, vanta un 30% sulla futura rivendita della mezz’ala che potrebbe ‘sfruttare’ a proprio vantaggio in sede di contrattazione con la società targata Mapei.