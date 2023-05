Boom Lautaro: 100 milioni dal top club

Il destino di Lautaro Martinez sotto la lente di ingrandimento: l’assegno da 100 milioni e la scelta dell’Inter

La stagione dell’Inter, in questo momento, sembra poter regalare qualcosa di magico. Perchè dopo aver trionfato in Coppa Italia contro la Fiorentina – in rimonta grazie ad un super Lautaro Martinez – è tempo di continuare a sognare.

Circa due settimane e all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul andrà in scena una delle serate più importanti degli ultimi anni per la squadra nerazzurra: la finale di Champions League.

Di fronte vi sarà il Manchester City di Pep Guardiola, fresco vincitore della Premier League e pronto ad alzare la sua prima Coppa dei Campioni. Ma intanto che il calcio giocato avanza e promette scintille, il calciomercato in vista dell’estate può finire per stupire ancora di più i tifosi dell’Inter. E c’è un nome in particolare che già in passato è stato accostato ad una possibile partenza dalla Milano nerazzurra.

Tra poche settimane, il tormentone legato al futuro di Lautaro Martinez potrebbe tornare di moda Negli ultimi anni si è parlato a lungo di Barcellona così come di Atletico Madrid: il ‘Toro’, però, alla fine è sempre rimasto fedele alla ‘Beneamata’.

E stavolta la tentazione potrebbe avere una forma differente: l’Inter, in tal senso, ha già preso una posizione per quanto riguarda il destino del bomber argentino che sta trascinando la squadra di Simone Inzaghi.

100 milioni per l’addio: sorpresa Lautaro Martinez

C’è un club che non si è mai mosso concretamente per la punta sudamericana negli ultimi anni. Adesso, però, viste anche le prestazioni da sogno messe a segno con la maglia dell’Inter, l’assalto a Lautaro Martinez potrebbe essere solo questione di settimane.

Si tratta del Bayern Monaco che, ormai orfano da tempo di Lewandowski, non ha mai concretamente rimpiazzato il campione polacco lì davanti. Ed il profilo del ‘Toro’ pare diventare ogni giorno più intrigante per la società bavarese che, di certo, proverà a regalarsi un grande bomber durante i prossimi mesi. Lautaro può quindi finire in cima alla lista della big di Bundesliga ed i numeri dell’attaccante dell’Inter non possono non giustificare il forte interesse del Bayern.

54 presenze tra campionato e coppe con 27 gol e ben 10 assist: la media, in Serie A, di una rete ogni 122′. Numeri straordinari che ingolosiscono sì la potenza tedesca ma che spingono anche l’Inter ad alzare il tiro, per pensare di valutare l’addio di Lautaro Martinez.

Per meno di 100 milioni di euro, infatti, la dirigenza del club di Steven Zhang nemmeno si siederà a trattare. Che si tratti del Bayern Monaco o di altre opzioni invitanti: il ‘Toro’ potrà essere ceduto solo davanti ad un’offerta folle.