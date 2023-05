Cecilia Rodriguez come non l’avete mai vista, spacco vertiginoso

Lo scatto pubblicato su Instagram sta facendo impazzire tutti i fan di Cecilia Rodriguez: lo spacco della sorella di Belen è da capogiro

I riflettori sono spesso puntati su Belen Rodriguez, senza dubbio tra le showgirl più famose del panorama televisivo italiano. Tuttavia, anche sua sorella Cecilia riscuote molti consensi tra il pubblico, anche al di fuori dei confini italiani.

Proprio nelle scorse ore la sorella di Belen ha illuminato il carpet della 76esima edizione del Festival di Cannes, dove si sono recate moltissime star che hanno colto l’occasione per sfoggiare abiti davvero strabilianti.

Anche Cecilia Rodriguez ha voluto dare il meglio di sé, presentandosi con un meraviglioso abito rosso con vistosa scollatura a cuore, ulteriormente esaltato dalla presenza di gioielli di diamanti dall’enorme valore.

I fan di Cecilia Rodriguez si sono soffermati soprattutto sul bracciale, lo Skinny Desert Bloom, venduta a 26.900 euro.

Cecilia Rodriguez, di recente, ha fatto sapere a Verissimo che molto presto sposerà il suo compagno, Ignazio Moser.

Questa rivelazione ha tolto di mezzo tutte le voci su una loro presunta crisi, che sarebbe sopraggiunta all’inizio di quest’anno. Tuttavia il matrimonio non avverrà a ottobre 2023, come inizialmente immaginato: le nozze sono state rinviate per consentire ad una cara zia di essere presente alla cerimonia.

Cecilia Rodriguez da urlo su Instagram: fan in visibilio

In attesa che i preparativi del matrimonio entrino nel vivo, Cecilia Rodriguez può consolarsi con l’enorme seguito su Instagram.

La sorella di Belen ha un pubblico molto appassionato che non si perde neanche un suo scatto sul noto social. Proprio una delle ultime immagini pubblicate da Cecilia Rodriguez su Instagram ha mandato in visibilio i suoi 4,7 milioni di follower.

La modella e influencer argentina ha voluto postare una foto scattata durante l’after party di Cannes. Cecilia si mostra mentre appoggia le mani su un parapetto, con lo sguardo rivolto verso la fotocamera.

La sorella di Belen porta a tracolla una borsa di colore argento, che copre parzialmente il suo splendido fisico. Le forme prosperose di Cecilia emergono comunque dallo scatto che sta già facendo impazzire tutti i suoi fan.

“Pazzesca“, si legge in un commento sotto al post pubblicato dalla Rodriguez. “Chissà quante schiatteranno d’invidia“, aggiunge un altro follower, mentre la fan Veronica ritiene che Cecilia sia “stupenda“. Tuttavia c’è anche chi non apprezza il look della sorella di Belen: “Sempre volgare“, scrive la follower Francy.