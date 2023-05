Clamoroso: tornano alla Juve! Affare da brividi

In una delle fasi più complesse della sua storia ultracentenaria, la Juventus sta pensando a figure particolarmente amate dai tifosi. I dettagli

Dopo un decennio di vacche grasse, con nove scudetti consecutivi posti in bacheca, più diverse coppe nazionali, era fin troppo facile prevedere che sarebbero arrivate anche quelle magre. Tanto è stata lunga la fase delle vittorie, tanto repentina e rovinosa quella che sta riguardando la caduta.

La Juventus sta vivendo nella maniera peggiore questo momento di indubbia difficoltà. Manca una guida, una figura in grado di indicare una via d’uscita. Beppe Marotta, dove sei?

John Elkann è il volto della proprietà, ma lui per primo sembra il più incerto sul da farsi. Non sa quale decisioni prendere dal momento che non sa cosa vuol fare della Juventus.

Attorno a lui vi sono personaggi di alto profilo ma che di calcio sanno poco o nulla.

Lo stesso Francesco Calvo, Responsabile dell’Area Sportiva, ha sempre ricoperto ruoli che con il prato verde ed un pallone hanno avuto assai poco a che fare.

Ora, più che mai, la dirigenza bianconera, nonché il suo popolo, hanno necessità di un volto che incarni lo stile-Juve e che guidi la rinascita. Una figura che sappia di calcio giocato, di spogliatoi e degli infiniti risvolti che si celano al loro interno.

Un volto alla Pavel Nedved, figura amatissima dai tifosi della Juventus, che per dodici anni ha ricoperto il ruolo di vice-presidente.

L’ex campione della Repubblica Ceca non ha abbandonato la Juventus nel momento più difficile della sua storia, quello della discesa in Serie B, nel 2006. Proprio questo lo ha reso un’icona bianconera.

Tornano alla Juve, ma chi?

Ora altre figure sono al vaglio della società bianconera per ridare entusiasmo e fiducia ad una tifoseria con il morale sotto i tacchi. Diversi profili, uniti da una juventinità comprovata, da quel denominatore comune che li lega a Pavel Nedved e al 2006.

Gigi Buffon è ancora a difendere i pali del Parma e non si sa ancora quale sarà il momento del doloroso addio.

A quel punto potrebbe aprirsi per lui la strada che conduce alla Continassa. Così come per Giorgio Chiellini, anche lui ancora in campo negli States ma che, grazie alla sua Laurea in Economia e Management, può ambire ad entrare nelle stanze bianconere che contano.

Claudio Marchisio è, per molti versi, un profilo di livello ancora più particolare.

Torinese, cresciuto nel vivaio della Juventus, tanti anni in maglia bianconera, rappresenterebbe al meglio questa fase di profondo rinnovamento che attende la squadra bianconera dove non mancheranno elementi provenienti dalla seconda squadra e dalla Primavera.

E poi c’è Alessandro Del Piero, invocato dai tifosi della Juventus come uomo-simbolo della rinascita. Basta la sua presenza in tribuna all’Allianz Stadium per ridare il sorriso al popolo juventino. Tanti volti, tanta passione-Juve rinata da quelle ceneri del 2006.

Loro c’erano tutti e questo, per i tifosi, basta e avanza. Per ricominciare.