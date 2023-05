Ibrahimovic, è successo in allenamento: tifosi del Milan basiti

Ibrahimovic è fuori per un infortunio da moltissimo tempo, ma ora è tornato ad allenarsi. C’è una clamorosa novità in arrivo

Il gigante svedese sta accusando il peso dei suoi 41 anni e una serie di acciacchi fisici che non lo lasciano il pace. Le ultime due gare del Milan in campionato contro Juventus e Verona potrebbero essere il congedo finale dal ‘Diavolo’.

Una stagione che dire travagliata è dire poco. Zlatan Ibrahimovic ha iniziato il suo personale calvario alla fine dello scorso campionato, quando per essere presente nelle ultime giornate, decisive per lo Scudetto, ha stretto i denti oltremodo.

Dolori lancinanti al ginocchio, terapie conservative e fisioterapia, per non mancare al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Dopo aver riportato il tricolore a Milanello, Zlatan ha deciso di operarsi all’articolazione. Un intervento piuttosto complesso cha ha richiesto circa 9 mesi di stop.

I suoi obiettivi erano quelli di rimettersi in forma in vista della finale di Supercoppa Italiana a Riad e per gli scontri diretti di Champions League. Invece nulla di tutto questo è stato possibile.

In totale, nel 2023, dopo la pausa per i Mondiali ha messo insieme 4 presenze e appena 144′ (siglando anche un gol). Non è stato inserito nella lista per la coppa europea e non ha potuto dare un contributo nella fase calda dell’anno.

Quando sembrava di nuovo in grado di poter scendere in campo, il 23 aprile ha avuto una ricaduta muscolare al polpaccio, durante il riscaldamento in Milan-Lecce. Pioli lo avrebbe voluto schierare nella ripresa e invece ha dovuto rinunaciare.

Ibrahimovic, è corsa contro il tempo per il ritorno in campo: vuole esserci contro il Verona a San Siro

Da quel giorno Ibra lotta tutti i minuti per poter rimettere piede in campo. Sa benissimo che il suo contratto è in scadenza al 30 giugno e al momento non ci sono tantissime chance di arrivare ad un rinnovo.

In queste condizioni diventa difficile poter ipotizzare una permanenza e, anzi, secondo le ultime voci di sponda rossonera, al termine della stagione potrebbe arrivare l’addio al calcio.

Proprio per questo, come riportato sulle colonne del Corriere della Sera, l’ex attaccante del Manchester United sta facendo di tutto per recuperare il più in fretta possibile. L’obiettivo è quello di esserci per la 38° e ultima giornata a San Siro contro il Verona.

Dopo la sfida con la Juve, in quell’occasione i rossoneri potrebbero festeggiare una nuova qualificazione Champions, e Ibra potrebbe raccogliere il giusto riconoscimento per una carriera da vero super eroe. Vedremo se vincerà anche questa sfida conclusiva.