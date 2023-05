Karius e Diletta, che passione in gravidanza

La relazione tra il portiere del Newcastle e la famosa giornalista procede a gonfie vele, con una gravidanza ufficializzata poco tempo fa sui social

A giudicare dall’attività sui social della coppia, sembra che il loro rapporto proceda a gonfie vele. La relazione tra Karius e la bella Diletta Leotta non potrebbe meglio di così, con una dolce gravidanza che deve solamente fare il suo corso.

Per fare sì che si possa inserire la cosiddetta ciliegina sulla torta. La loro storia d’amore ha avuto inizio lontano dalle luci dei riflettori, contrariamente a quanto accade di solito.

I due si sono conosciuti in un contesto ordinario, quasi comune per due persone appartenenti ad un settore in voga come quello dello sport.

Diletta si era recata in Inghilterra per migliorare il suo inglese. Approfittando probabilmente di qualche sporadico lavoro di cronaca estera, essendo parte integrante del suo mestiere di giornalista. In quell’occasione ha conosciuto Loris Karius.

Dopo essersi visti per la prima volta è scattato il cosiddetto colpo di fulmine, a riprova del fatto che queste pratiche in amore esistano ancora oggi. Il gossip ha ovviamente fatto la sua parte, diffondendo la notizia a macchia d’olio e portando i diretti interessati a confermare l’accaduto.

I due sembrano essere proprio una coppia affiatata. Con la conferma del fatto che anche in un contesto agiato e facoltoso l’amore possa essere ugualmente puro e genuino. Entrambi appaiono spesso in scatti dove sono sorridenti, non immersi nello sfarzo ma bensì nel bel mezzo della loro intimità casalinga.

L’apice della loro love story è arrivata ugualmente su Instagram, quando è stata annunciata la gravidanza della giornalista. Un evento lieto e gioioso, che è stato accolto con grande entusiasmo da tutti i loro seguaci. Anche colleghi e colleghe varie hanno accolto bene la notizia, facendo alla giovane coppia le congratulazioni per il grande evento.

Diletta e Karius in intimità: che gioia!

In una storia ormai scomparsa dal profilo di Diletta Leotta, si può intravedere la giovane coppia in un selfie casalingo con tanto di sorrisi smaglianti.

Uno dei loro primi post risale agli inizi del 2023, quando i due hanno mostrato i loro festeggiamenti in virtù del nuovo anno. Scatto super apprezzato, che già dalle loro pose con tanto di bacio e sorrisi smaglianti aveva mostrato un certo affiatamento tra i due.

La trasformazione del portiere da colpevole della disfatta in Champions League ai tempi del Liverpool fino a partner della bella Diletta Leotta, futuro padre e nuova potenziale sorpresa con i Magpies è davvero notevole. Dal canto suo, anche la bella giornalista può finalmente dirsi soddisfatta, dopo varie relazioni spesso e volentieri passate in sordina per via della loro breve durata.