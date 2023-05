Offerta bomba dall’Inter: pronti 50 milioni

Le ultime di calciomercato Inter parlano di proposta da ben 50 milioni di euro. Ecco tutti i dettagli della possibile operazione

Il Barcellona di Xavi ha vinto la Liga con largo anticipo, il 27esimo titolo nazionale nella sua storia. I catalani, al pari del Napoli nella nostra Serie A, hanno dominato dalla prima giornata, con i loro acerrimi rivali, il Real Madrid di Carlo Ancelotti, di fatto mai in corsa per il titolo.

Xavi, l’ex ‘cerebro’ del Barcellona di Pep Guardiola, ha vinto la propria scommessa: spezzare il digiuno di titoli nazionali che durava da tre stagioni.

Ben più difficile sarà per la dirigenza azulgrana vincere la sfida che l’attende: costruire una squadra in grado di dettare legge anche in Champions League dovendo nel contempo far fronte a una situazione economica disastrosa.

Il club guidato da Joan Laporta, infatti, è tra i più indebitati in assoluto, motivo per il quale il Barcellona, a dispetto del titolo appena conquistato, è un ‘cantiere aperto’.

Mentre i tifosi blaugrana sognano il ritorno di Lionel Messi, che molto difficilmente a fine stagione rinnoverà il proprio contratto con il Paris Saint-Germain, la dirigenza catalana è costretta a sacrificare un suo gioiello per far quadrare i conti societari.

Inter, pronti 50 milioni di euro per Christensen del Barcellona

In tal senso il principale indiziato è il difensore centrale Andreas Christensen, arrivato al Camp Nou l’estate scorsa a parametro zero.

L’ex Chelsea si è rivelato uno dei migliori acquisti del Barcellona, secondo per contributo nei trionfi degli uomini di Xavi (Liga e Supercoppa spagnola) solo al bomber, ex Bayern Monaco, Robert Lewandowski.

Il 27enne danese, infatti, ha formato con Ronald Araujo una coppia di difensori insuperabili, un autentico ‘muro’ invalicabile. Non per nulla, sono 30 (finora) le presenze stagionali, condite da un gol e un assist, dell’ex dei blues.

Il record all time di ‘clean sheet’ (25 in 36 match di Liga) del Barcellona è anche merito del danese e dell’uruguaiano che hanno rinverdito i fasti della coppia di difensori centrali costituita da Jordi Puyol e Gerard Piqué.

Un rendimento, quello del 27enne danese, che non è passato inosservato all’Inter che, infatti, ha individuato nel difensore centrale blaugrana l’erede di Milan Skriniar, promesso sposo del Paris Saint-Germain.

Ebbene, a dispetto delle casse societarie non floride, Beppe Marotta, plenipotenziario delle strategie mercato del club nerazzurro, è pronto a mettere sul tavolo ben 50 milioni di euro pur di assicurarsi il difensore azulgrana.

Sarà, dunque, Christensen l’erede di Skriniar? Evidentemente la conquista della Coppa Italia e della finale di Champions League deve aver galvanizzato al tal punto il Presidente nerazzurro Steven Zhang da convincerlo a mettere mano al portafoglio, il suo.