Rottura totale con la Juve: rescinde il contratto

Tra lui e la Juve non è mai scoppiato il feeling e l’unica via d’uscita sembra essere la rescissione del contratto.

Tutti i tifosi juventini non vedono l’ora di mettere un punto definitivo a questa stagione così tribolata per i colori bianconeri.

Lunedì sera è arrivata una doppia mazzata per la Signora, precipitata dal secondo al settimo posto in classifica in seguito alla penalizzazione di 10 punti inflitta dalla Corte Federale d’Appello per il caso plusvalenze (rimodulata dopo l’iniziale -15) e subito dopo tramortita dall’Empoli di Paolo Zanetti, che si è imposto per 4-1 al Castellani.

Per la Juve la qualificazione alla prossima Champions League è ormai una chimera, dato che molto probabilmente non basterà nemmeno vincere le ultime due gare di campionato contro Milan e Udinese per centrare il quarto posto.

Inoltre, Madama è anche attesa dal secondo filone, ovvero quello relativo alla manovra stipendi, che potrebbe comportare una nuova penalizzazione in classifica. Il tutto senza dimenticare un eventuale intervento della UEFA, che potrebbe decidere di escludere la Juve dall’Europa per uno o due anni.

Una situazione davvero complicata per il club torinese, che dovrà fare ampi ragionamenti in vista del prossimo mercato estivo.

Mentre i tifosi chiedono un rinnovamento radicale, a cominciare dalla guida tecnica (ma Allegri ha ancora due anni di contratto, ndr), qualche giocatore sembra già non rientrare nei piani della Juve per il prossimo futuro.

Non è nei piani della Juve: probabile la rescissione

Il nuovo direttore sportivo della Juventus – in pole sempre Cristiano Giuntoli – dovrà decidere cosa fare con alcuni giocatori che rientreranno dai vari prestiti.

Si tratta di Dejan Kulusevski, di ritorno dal Tottenham, ma anche di Weston McKennie e Denis Zakaria, fino ad arrivare ad Arthur.

Il brasiliano era arrivato alla Continassa nell’estate 2020 in virtù dello scambio con Miralem Pjanic messo a punto con il Barcellona, ma non è mai riuscito a diventare una pedina importante nello scacchiere bianconero.

In questa stagione Arthur è stato girato in prestito al Liverpool, ma la sua avventura con i Reds è praticamente già conclusa. Al termine della stagione il classe 1996 farà ritorno a Torino ma è destinato a non rimanere.

La Juve ha altri piani, anche se è davvero difficile riuscire a mettere in piedi una trattativa per il centrocampista ex blaugrana. Per questo la dirigenza bianconera sta seriamente pensando di rescindere il contratto (in scadenza nel 2025) di Arthur, come avvenuto nel recente passato con altri giocatori, ad esempio Matuidi.