Ancelotti al Brasile, ora c’è la certezza: l’annuncio a sorpresa

Carlo Ancelotti è accostato da mesi alla Nazionale brasiliana: ora tutto è cambiato con l’annuncio a sorpresa sul futuro dell’allenatore italiano

Un colpo di scena incredibile per Carlo Ancelotti. L’allenatore italiano sperava in un lieto fine in questa stagione, ma c’è stata l’eliminazione in semifinale di Champions League contro il Manchester City. Il Real Madrid ha visto trionfare anche il Barcellona che è tornato a laurearsi campione di Spagna con una Liga dominata in lungo e in largo.

Lo stesso allenatore italiano è l’unico della storia del Real Madrid ad aver vinto tutti i trofei in Spagna e in Europa. Risultati incredibili nel corso della sua carriera con un curriculum che parla da solo: ora potrebbe cambiare definitivamente idea. Ha guidato le migliori squadre del mondo riuscendo sempre ad incidere mettendo in mostra in primis la sua personalità e il suo carattere. Tutti i calciatori che ha allenato parlano bene di lui: soltanto a Napoli è stato esonerato dal presidente De Laurentiis dopo i vari problemi di spogliatoio.

Ancelotti al Brasile, l’annuncio del presidente della Federazione

Saranno settimane intense per la sua decisione in ottica futura. Tante le indiscrezioni negli ultimi mesi, ma alla fine Carlo Ancelotti non ha ancora comunicato quello che farà in vista della prossima stagione. Il rapporto con il presidente Florentino Perez resta ottimo, ma c’è qualcosa che può essere rivoluzionato a sorpresa.

Il presidente della Federazione brasiliana, Ednaldo, è tornato a parlare della prossima scelta del CT per la Selecao ai microfoni di UOL Esporte: “Il nostro piano A è Carlo Ancelotti, e abbiamo la sensazione che accadrà”. Poi ha aggiunto i motivi che porteranno l’allenatore italiano a volare in Sudamerica per la sua prima esperienza come selezionatore di una celebre Nazionale: “Ama la nazionale brasiliana, conosce molti giocatori e anche il calcio brasiliano”.

La stagione alla guida del Real Madrid non è stata entusiasmante come quelle del passato: ora Ancelotti potrebbe così cambiare completamente storia per volare così in Brasile per mettersi alla prova come Ct della Selecao. Il Brasile aspetta di annunciare il nuovo selezionatore dopo l’addio dell’ex Ct Tite subito dopo la deludente spedizione ai Mondiale in Qatar. Finora il presidente della Federazione brasiliana non si era ancora espresso liberamente come ha fatto pochi minuti fa. Il futuro dell’allenatore italiano è sempre più vicino ad essere in Sudamerica con un’altra esperienza avvincente da inserire nel suo curriculum da urlo.