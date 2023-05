Cannes ai piedi di Cecilia Rodriguez, che scollatura in balcone

La modella argentina protagonista a Cannes con un look da urlo: e l’ultimo scatto fa impazzire i suoi followers

È nota ai più come la sorella minore dell’arcinota Belen Rodriguez ma Cecilia nel corso degli ultimi anni ha dimostrato di essere molto di più. In Argentina ha iniziato con un discreto successo il lavoro di modella, prima di trasferirsi in pianta stabile in Italia dove ha trovato la definitiva consacrazione.

Anche in televisione, dove ha preso parte a numerosi programmi di successo. Dalla partecipazione All”Isola dei Famosi’ al ‘Grande Fratello Vip’ nel 2017, nel quale ha conosciuto l’attuale compagno – l’ex ciclista Ignazio Moser – ‘Chechu’ ha ampliato la sua fama anche grazie ai suoi profili social.

È nata il 18 marzo 1990 a Buenos Aires, da padre argentino e mamma italiana. È sotto i riflettori qui in Italia ha da subito mostrato una simpatia ed una bellezza fuori dal comune.

Nel mondo dello spettacolo, adesso, rimane tra i personaggi più amati, chiacchierati e seguiti. Su Instagram la bella argentina ha ben 4,7 milioni di followers ed i suoi scatti, aggiornati quasi quotidianamente, mandano spesso in delirio chi la segue ed apprezza con enorme affetto.

I suoi scatti sui social ritraggono il più delle volte foto di una sensualità disarmante, oltre a viaggi e scatti di vita quotidiana spesso insieme a Moser. La bella argentina, negli ultimi tempi, si è goduta una breve vacanza a Ibiza con il fidanzato prima di approdare a Cannes per il noto Festival. Ed è proprio qui che l’ultimo scatto galeotto ha mandato in visibilio i suoi seguaci sui social.

Cecilia da urlo a Cannes: fan in delirio

La 33enne argentina ha quindi preso parte al Festival di Cannes nei giorni scorsi, postando foto del suo arrivo ma non solo. Perchè la modella e influencer è stata capace di pubblicare uno scatto che ha fatto impazzire i fan guadagnando diversi commenti positivi.

27mila likes e 223 commenti per una foto che vede Cecilia, seduta su un balcone proprio a Cannes, con un vestito rosso aderentissimo in una posa a tratti sognante a tratti davvero sexy. S’intravedono le lunghe gambe della modella, ma non solo. Perchè la bellezza statuaria della modella sudamericana è esaltata da un dècolletè da urlo.

Le forme di Cecilia non lasciano troppo spazio all’immaginazione, mostrando un corpo statuario con la scollatura che inevitabilmente monopolizza l’attenzione nello scatto.

Non sono mancate critiche alla sua presenza a Cannes ma, intanto, la maggior parte dei followers non ha potuto fare altro che applaudire ad una bellezza tra le più celebrate sui social network.