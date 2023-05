Federica Nargi, bellezza e frase sulla bellezza: che meraviglia!

Federica Nargi regala per l’ennesima volta uno spettacolo indimenticabile ai nostri occhi: l’ex velina è clamorosa

Conserva sempre il suo posto tra le veline di Striscia la Notizia passate alla storia e ancora oggi rappresenta uno degli ideali di femminilità e sensualità più acclamati dal pubblico maschile. Ed è destinata a farlo ancora per tanto tempo. Come Federica Nargi, non c’è nessuna.

Non c’è tema di smentita di fronte alla classe e all’eleganza della modella e showgirl romana, che con il popolare tg satirico di Antonio Ricci ha dato il via, per quanto la riguarda, a una fulgida e fortunata carriera nel mondo dello spettacolo. E’ davvero difficile che passi inosservata e infatti ogni volta è sempre un colpo al cuore, con i suoi scatti pazzeschi e la sua presenza scenica che lasciano il segno.

La 33enne, senza soluzione di continuità, offre immagini di se stessa che scatenano il delirio nel cuore dei fan. Il suo aggiornatissimo profilo Instagram pullula di scatti micidiali e irresistibili, presi d’assalto a suon di commenti e like da parte dei numerosissimi ammiratori. Non è un caso che sia largamente una delle bellezze italiane più cliccate, con i suoi oltre 4 milioni e 200 mila followers.

Federica Nargi, un top che è una bomba: manca letteralmente il respiro, favolosa

Anche questa volta, la meravigliosa Federica raccoglie applausi a scena aperta. In occasione di una serata di gala, sfoggia il meglio di se stessa, con una visione ravvicinata che stende da tutti i punti di vista.

Sguardo profondo e magnetico, bellezza da capogiro e un top aderentissimo ed esplosivo che ipnotizza la platea. A contorno di tutto questo, Federica rende immortale il suo scatto con una didascalia del post che riassume nel migliore dei modi il suo modo di essere: “Sei bella finché resti rara, finché conservi i tuoi modi i tuoi ideali e porti gli altri nei tuoi mondi. Sei bella finché non rinunci a chi sei e credi in sogni che non ti fanno dormire“.

Una frase che la descrive in pieno e che a propria volta riceve complimenti dagli ammiratori, sempre più in visibilio davanti a lei. Federica è davvero in splendida forma, possiamo aspettarci grandissime cose per la stagione estiva in arrivo, come abbiamo già avuto modo di osservare dai primi scatti in costume, naturalmente devastanti.