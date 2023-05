Infortunio e lacrime, è ufficiale: salterà la finale col Manchester City

Il Manchester City di Pep Guardiola può esultare, il pericolo numero uno per la finale è andato ko. Tutti i dettagli

Una gara sentita da tutto il popolo inglese e non solo, un ko mette ora Pep Guardiola nelle condizioni di poter sorridere. Il City sente di poter fare la storia, il suo triplete è possibile anche a causa degli infortuni altrui.

Mancano pochi giorni alla finalissima e i tecnici cominciano già con le loro alchimie tattiche, spesso da cambiare valutando cosa accade sui campi.

Inter e Manchester City saranno in finale di Champions League, l’appuntamento è attesissimo da entrambe le compagini, i nerazzurri non vincono la coppa dal 2010, per gli inglesi sarebbe una prima assoluta.

Le buone notizie arrivano però in casa City, l’infortunio di un titolarissimo avversario pone ora Pep Guardiola nelle condizioni di essere ancora più avvantaggiato. Il grave ko conferma come sarà fuori dai titolari un sicuro protagonista.

City felice, il ko non lascia dubbi

Vincere e convincere è l’obiettivo del City, anche se basterebbe – nel finale di stagione – solamente ottenere il trofeo tanto agognato, magari con un episodio soltanto.

In questo caso, si parte già in largo anticipo ad approfondire con notizie rilevanti, gli inglesi sono decisamente avvantaggiati con un infortunio che sta facendo discutere i tifosi, un top player è uscito in lacrime e in barella.

Prima ancora della Champions, il City ha un’altra finale da vincere e arrivano notizie importanti: Antony è ko per il derby di FA Cup.

Il brasiliano del Manchester United si è fatto male nel match contro il Chelsea e non sarà presente nel derby più importante degli ultimi tempi.

Guardiola ha un ruolino importante contro lo United, i sei gol dello scorso autunno sono ancora un ricordo lampante e sta puntando decisamente su un grande slam, facilitato dall’assenza di un uomo sempre determinante in area di rigore.

Antony ko allo United, Ten Hag dovrà correre ai ripari per la finalissima della coppa inglese, considerando come l’attaccante è stato tra i fedelissimi del tecnico olandese.

Non potrebbe essere altrimenti in vista di un appuntamento attesissimo, la FA Cup sabato 3 giugno è il primo grande sogno a portata di mano per il gruppo di Guardiola. Il City vuole vincere e sarà anche un test determinante in vista del 10 giugno, Inzaghi capirà come il Manchester si schiererà in campo per la Champions League.