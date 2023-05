Irina straripante: l’ex di Ronaldo lascia tutti senza fiato

Irina Shaky è l’ex di Cristiano Ronaldo che, dopo la fine del rapporto con il campione, ha decisamente fatto il boom nella sua carriera da modella

Irina Shayk non ha di certo patito la mancanza di CR7, la sua carriera è proseguita senza indugi e le sue ultime foto sui social confermano come la modella e influncer russa sia sempre più ricercata. Con una grande matrice italiana ad aiutarla nel suo lavoro.

È stata una delle compagne più famose di Cristiano Ronaldo, ma ha saputo guardare avanti ottenendo risultati importanti grazie al suo stile e alla sua bellezza.

Irina Shayk ha dimenticato CR7, di certo la storia con l’attaccante è stata importante, ma ha saputo guardare avanti.

L’influencer è una delle modelle più cercate nel mondo della moda, il suo stile è unico e inconfondibile. 36 anni ben portati, sfila sulle migliori passerelle ammaliando il pubblico e ricevendo sempre più consensi, in questo caso aiutata decisamente da esperti italiani di prima qualità.

Non è un caso come sia ancora una dei volti più ricercati nel mondo delle pubblicità, abbinare il marchio alla modella russa è garanzia di successo.

Così come anche in passerella, gli abiti che indossa fanno subito tendenza e sono tra i più ricercati delle varie collezioni. In questo caso ha sfilato per Donatella Versace con il casting director di Pier Giorgio Del Moro. Gli ultimi scatti mostrano Irina Shayk più seducente che mai.

Irina Shayk, uno sguardo che ammalia

Il tubino nero fa tendenza, il pubblico ha riempito di like e commenti il suo profilo, su Instagram conta ben 22 milioni di fan.

Un numero importantissimo, destinato a crescere ma che la rendono sempre più una protagonista sui social e non solo. Gli utenti sottolineano il suo portamento, il pubblico femminile ne apprezza il fascino ammaliante e anche discreto, che sa far breccia nel cuore di tutti e accompagna le giornate in passerella.

Irina Shayk al top, si ripropone così una sorta di “duello” con Georgina Rodriguez, due persone quasi all’opposto per modi di vivere, fisico e mentalità.

La ragazza russa sembra essere determinata, ha capito come, al di là del compagno di turno, può essere indipendente e sa precisamente qual è il suo obiettivo lavorativo.

La Rodriguez, pur avendo il doppio dei followers (50 mln, mentre CR7 sfiora i 600 milioni), sembra totalmente diversa, partendo dal fisico con forme più rotonde, passando anche a uno stile più da first lady.