Karina Cascella in intimo nero, lo scatto è esagerato

Che meraviglia, Karina Cascella che condivide le sue foto migliori sui social: la bellissima quarantatreenne è in gran forma

La bellissima aversana classe ’80, Karina Cascella è un’opinionista tv molto seguita e molto amata dal pubblico, a dire il vero, soprattutto quello maschile. Come mai? Perché la simpaticissima campana è anche letteralmente meravigliosa.

I suoi lineamenti, i colori e soprattutto quel fisico pazzesco, la rendono da anni davvero irresistibile. Non amarla è difficilissimo, non seguirla sui social è ormai impossibile.

La bellissima bionda, ha già infatti un milione di follower e non è detto che i seguaci non possano ancora crescere nei prossimi mesi, viste le foto pazzesche che spesso proprio lei condivide. Certo, non ha più bisogno di notorietà ormai la meravigliosa campana, che ha già alle spalle diversi anni di tv. Si dice però, che prima del successo non abbia avuto un’infanzia facile. Fortuna che ora si dice felice ed innamorata.

Lo è della sua unica figlia che oggi ha 13 anni e si chiama Ginevra. E del suo compagno, Max Colombo, già ex di un’altra bellissima bionda della tv, Francesca Brambilla.

Lei e Ginevra, molto legate, hanno insieme anche una cagnolina che hanno deciso di chiamare Carolina. Si direbbe finalmente un bel quadretto felice per Karina. Ma arriviamo alla sua carriera ed al come sia arrivata a diventare così famosa.

Karina Cascella hot: lo scatto in intimo nero

La prima volta in tv, appariva in un reality molto simile a quello che oggi vediamo con Temptation Island, ovvero Vero Amore. Da lì la svolta, perché Maria De Filippi in persona la sceglie come opinionista per il famigerato programma di intrattenimento, Uomini e Donne.

Principalmente grazie a quel programma ed al ruolo di opinionista, deve la sua fama. In seguito, parteciperà anche a La Talpa e da ospite, a Pomeriggio cinque e Domenica Live.

Sicuramente, come abbiamo detto in precedenza, la bellissima campana dal fisico da urlo, attira soprattutto il pubblico maschile che non resiste alla sua bellezza ed al suo fascino. Per questo, i suoi seguaci social sono tantissimi e non vogliono rinunciare alle sue foto. L’ultima condivisa dalla splendida classe ’80, è la dimostrazione pratica del perché. Fisico pazzesco e lei che si mostra in lingerie.

Una camicetta trasparente che si apre sull’intimo che non ne contiene le forme. Le gambe dell’aversana sono da sogno, per non parlare del lato A, coperto solo dal reggiseno. Una vera dea, così Karina ammalierebbe davvero chiunque.