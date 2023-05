La Capitale sfida la Juve: scelto il nuovo allenatore

La Juventus ha una contendente in più per arrivare al profilo di allenatore che ha individuato per sostituire con ogni probabilità Massimiliano Allegri

Una squadra della Capitale si è messa sulle tracce dello stesso nome che campeggia da tempo sul taccuino di Francesco Calvo e Federico Cherubini. Vedremo alla fine chi sarà a spuntarla.

Si sta per innescare una rivoluzione sulle panchina di mezza Serie A. In ballo ci sono big del calibro di Juventus, Napoli, Roma e Fiorentina, tutte in procinto di poter cambiare allenatore.

Le cose stanno procedendo in modo parallelo e le situazioni sono ben diverse ma con un minimo comun denominatore. Si perché i campioni d’Italia stanno per salutare ufficialmente Luciano Spalletti. Dal canto loro Juve e Roma vivono di dubbi con Allegri e Mourinho. Il primo perché n0n ha convinto, il secondo perché è sempre più intenzionato a mollare la Capitale.

La Viola, invece, in tutto questo discorso rientra per la chance di perdere il proprio tecnico, appetito da piazze importanti. Dopo aver perso la finale di Roma di Coppa Italia contro l’Inter, adesso Italiano sta cercando di preparare al meglio la sfida del 3 giugno a Praga contro il West Ham. In palio c’è la seconda edizione della Conference League, un traguardo storico per la Fiorentina.

Italiano nel frattempo si è meritato il premio di Coach Of The Month di maggio, assegnato da una giuria di giornalisti sportivi. Un bel riconoscimento per il lavoro svolto in questa stagione.

Sfida tra Tottenham e Juventus per Italiano: tutti vogliono il tecnico della Fiorentina

Italiano non è finito solo sul taccuino delle big nostrane ma anche su quello di illustri straniere. Il caso vuole che, in base a quanto riferito dalla squadra mercato di Sky Sport, l’ex centrocampista sia attenzionato anche dal Tottenham.

Gli Spurs, dopo aver scelto Mourinho e Conte vorrebbero tornare a puntare su un gioco più spumeggiante e hanno intravisto in Italiano le stesse potenzialità di Pochettino.

Anche la Juve però sta guardando con attenzione a questo profilo, conscia che prima o poi dovrà sostituire Max Allegri.

Per i bianconeri il tecnico della Viola è uno dei migliori in Serie A e può aprire un altro ciclo vincente a Torino. Dal canto suo la Fiorentina non ha intenzione di cederlo così facilmente e può sempre vantare una clausola rescissoria di circa 10 milioni di euro.

Il Tottenham non è una società che può spaventarsi di fronte a queste visite ma vedremo se alla fine affonderà il colpo su quello che in molti considerano il nuovo Conte.