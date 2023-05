La Champions per il super colpo: maxi regalo per Inzaghi

Tutto dipenderà dall’Inter, tutto dipenderà dai calciatori, il club ed i tifosi inseguono solamente un sogno: quello di portare a casa la quarta Champions League della loro storia

I motivi sono tanti. In primis perché un trofeo del genere, nel nostro Paese, manca addirittura da 13 anni. Gli ultimi a riuscirci furono proprio i nerazzurri di Mourinho che conquistarono un fantastico “Triplete”.

Il secondo (molto più importante) potrebbe far molto felice Simone Inzaghi. Il tecnico, molto spesso nel mirino delle critiche, è riuscito nell’impresa di portare la sua squadra in finale. Dopo aver vinto la Coppa Italia all’Olimpico contro la Fiorentina.

Se la vedranno con un osso duro come il Manchester City, ma si sa che in ogni finale può accadere di tutto. Nel caso in cui la coppa dalle ‘Grandi orecchie’ dovesse arrivare a Milano per il tecnico piacentino è pronto ad arrivare dal club un importante regalo di mercato. Il presidente Steven Zhang è pronto ad accontentare le sue richieste visto che desidera fortemente che questa operazione vada in porto.

Inzaghi ci spera, tutti i tifosi ci sperano. Probabilmente anche lo stesso calciatore, a patto però che arrivi una richiesta di contratto importante ed anche la vittoria della Champions League.

Inter, se non arriva la Champions non firma: tutto per farlo rimanere

L’obiettivo della ‘Beneamata’ è quello di trattenere, anche per la prossima stagione, Alessandro Bastoni. Il campione d’Europa è uno degli inamovibili nello scacchiere difensivo del suo allenatore. Tanto da entrare nel cuore dei tifosi per le sue prestazioni a dir poco eccellenti. Tanto è vero che le stesse non sono assolutamente passate inosservate.

Specialmente agli occhi dei top club europei che lo hanno inserito nella lista dei desideri. In particolar modo le squadre di Premier League e di Liga (Barcellona in primis) dove sono pronte a chiedere informazioni. Di lui, da un bel po’ di tempo, si sta parlando di un possibile rinnovo di contratto che tarda ad arrivare.

Il “nero su bianco” potrebbe arrivare solamente in una occasione. Forse due. La prima quella che riguarda la vittoria della massima competizione europea. La seconda è che il suo ingaggio venga modificato ancora di più.

Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno del 2024, con 2,8 milioni di euro (netti) e bonus inclusi. In questo momento, però, le attenzioni del calciatore (così come del resto della squadra) sono concentrate sulle ultime partite della stagione. In particolar modo quella del 10 giugno ad Istanbul.

Un giorno molto particolare per l’ambiente nerazzurro. E molto probabilmente anche per lo stesso Bastoni.