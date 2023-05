Lukaku-Inter, il futuro del belga è già deciso!

Romelu Lukaku e l’Inter, la storia d’amore è vicina ad un bivio: addio o permanenza, ecco cosa sta per succedere

In casa Inter l’attenzione è tutta rivolta alle prossime settimane che, inevitabilmente, tracceranno il riepilogo di un’annata potenzialmente stratosferica. Sullo sfondo, ad una manciata di giorni, c’è sempre il big match dell’Ataturk Olympic Stadium contro il Manchester City.

Arrivare in finale di Champions League è già stato un traguardo davvero importante, che l’Inter non tagliava da ben 13 anni. In panchina c’era Mourinho e la squadra era infarcita di campioni.

Adesso, però, il solido gruppo guidato da Simone Inzaghi può sognare una grande impresa in quel di Istanbul. Su una strada parallela si sviluppa poi il calciomercato, le scelte che la dirigenza del club di Steven Zhang dovrà compiere per tentare di potenziare una rosa già ampiamente all’altezza della situazione.

Il focus di Beppe Marotta sarà chiaramente puntato sull’attacco dove diverse situazioni spinose andranno risolte. Edin Dzeko sembra davvero poter rinnovare l’accordo in scadenza a fine giugno mentre Joaquin Correa, che ha deluso in lungo e in largo, dirà addio a fronte di una proposta congrua.

E se Lautaro Martinez era e resta il cardine, il pilastro dell’Inter del futuro, cosa ne sarà di Romelu Lukaku? Il bomber belga ha fatto ritorno, dopo un anno tremendo con la maglia del Chelsea, nella sua amata Milano.

In prestito, ovviamente, ma il rendimento del gigante belga non è stato subito quello che l’Inter sperava di registrare. Perchè i primi mesi della sua seconda avventura a tinte nerazzurre hanno lasciato poco spazio ai sorrisi.

Inter-Lukaku, Marotta ha le idee chiare

Dagli acciacchi fino ad una condizione fisica che ha messo lui e l’Inter spesso e volentieri in grosse difficoltà. Ma con costanza ‘Big Rom’ è lentamente tornato il bomber implacabile di un tempo, andando a ricomporre la coppia d’oro con Lautaro.

Lukaku ha ripreso in mano l’attaccante dell’Inter, segnando 5 gol nelle ultime 4 gare di Serie A contro Roma, Sassuolo, Napoli ed Atalanta. E la dirigenza di Viale della Liberazione ha già tratto le sue conclusioni.

L’Inter sembra infatti avere tutte le intenzioni di provare a tenersi stretto Lukaku, si lavorerà con il Chelsea per tentare di strappare una nuova permanenza in nerazzurro. La punta classe ’93 ha convinto proprio tutti, col duro lavoro ed il ritorno costante al gol. Ecco perchè con i ‘Blues’ si discuterà provando a strappare un accordo: il Chelsea, in tal senso, difficilmente si metterà di traverso.

Rimane quindi possibile un nuovo prestito che dia a Lukaku la possibilità di continuare a vestire la maglia dell’Inter, rimandando di almeno un’altra stagione la decisione definitiva sul cartellino di Lukaku.

Sotto contratto con il club di Todd Boehly fino al 30 giugno 2026, il centravanti belga quest’anno ha segnato 13 reti e firmato 6 assist vincenti in 34 apparizioni complessive, tra campionato e coppe.