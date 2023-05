Melissa Satta, la giacca si apre e si intravede il Paradiso

Melissa Satta non passa mai inosservata, anche questa volta la showgirl trova il modo di far impazzire i fan con una visione celestiale

Da tempo, parliamo di lei, giustamente, come una delle bellezze italiane più seducenti e ammalianti non solo di questi anni, ma forse di sempre. E Melissa Satta, ogni volta, non tradisce le attese, ribadendo tutto il suo fascino e la sua sensualità infiniti.

La showgirl e modella sarda è un concentrato di classe ed eleganza esplosive, che lasciano sempre il segno. La 37enne è entrata di prepotenza nell’immaginario collettivo dai tempi in cui spopolava come velina a Striscia la Notizia, e da allora è stato impossibile dimenticarla e non rimanere senza fiato ogni volta che ci imbattiamo in lei sul piccolo schermo o sui social.

Scatti splendidi a ripetizione, quelli che ci offre sul web, anche se nell’ultimo periodo Melissa ha involontariamente catalizzato su di sé notevoli polemiche.

La conduttrice di Gol Deejay su Sky Sport, come sappiamo, da qualche mese è legata sentimentalmente al tennista Matteo Berrettini. Il quale però non riesce più a ritrovare il suo miglior rendimento, tra sovraesposizione mediatica e qualche infortunio di troppo di cui Melissa è stata incolpata.

Ulteriori critiche in questi giorni, con l’annuncio del romano della rinuncia a disputare il Roland Garros, per presentarsi in buone condizioni alla stagione su erba che si aprirà a Stoccarda a metà giugno, per arrivare a Wimbledon a luglio.

E l’apparizione della coppia al Festival di Cannes, per presenziare a un evento benefico dell’Amfar, organizzazione non governativa impegnata nella ricerca e nella lotta contro l’AIDS, ha attirato ancora messaggi stizziti.

Melissa Satta, spunta l’intimo e lo zoom è inevitabile: che meraviglia

A mettere tutti d’accordo ci ha provato, e in molti casi ci è riuscita, Melissa, con un look superlativo e il solito carico di sensualità micidiale. Ecco come si è presentata davanti ai fotografi, con uno scatto pazzesco che non è passato inosservato.

Giacca aperta, scollatura in vista quel tanto che è bastato per accendere la passione e la fantasia degli ammiratori. Al di là di ciò che possono dire e fare gli haters, i sostenitori di Melissa restano numerosissimi e il suo pubblico da quasi cinque milioni di followers su Instagram non fa mai mancare il suo appoggio e il consueto carico di like e messaggi d’amore.