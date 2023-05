Neymar sarà il colpo dell’estate: la destinazione è stata scelta

Il destino di Neymar sembra ormai ben lontano da Parigi, top club all’assalto. Ecco tutti i dettagli

L’attaccante brasiliano punta su nuove motivazioni, trasferendosi in un nuovo campionato per dimostrare di essere un calciatore determinante. L’operazione Neymar non è semplicissima, ma fattibile nelle prossime settimane.

Il calciomercato sarà concentrato sugli attaccanti, si muoveranno tanti top player. Sarà un giro vorticoso di punte quello previsto per l’estate 2023, basti pensare che già nella stessa Serie A il destino di Leao, Vlahovic e Abraham non è garantito al 100%, così come quello di molti top player negli altri campionati.

Neymar lascerà il Psg, in questo caso la certezza sta maturando definitivamente. I francesi sono stanchi di pagare un subito ingaggio da 40 milioni di euro per un attaccante spesso poco funzionale alla squadra e soprattutto mai pienamente integrato a Parigi.

I tifosi lo hanno contestato e hanno fatto ben capire come la società dovrà prendere una decisione netta, mettendolo fuori dal progetto per il futuro.

Neymar via dal Psg, dove giocherà

I numeri stagionali, arrivati ormai a fine maggio, danno anche ragione ai supporter, il brasiliano ha sempre faticato a raggiungere il 50% delle gare giocate con il Psg in Ligue 1, in questa stagione ha disputato venti partite segnando 13 gol.

Buona media ma con tante assenze e un torneo francese non irresistibile. Ecco allora come si prospetta una meta clamorosa: Neymar al Manchester United, ci sarà spazio per lui in Premier League.

Non è facilissimo stabilire un prezzo per il calciatore brasiliano, ma si potrà ragionare anche in base a qualche scambio almeno per alleggerire il costo di partenza.

Sono tanti i calciatori che vorrà cedere lo United, mandarli al Psg può essere una buona idea: gente come Martial, Sabitzer e Maguire potrebbe rientrare nell’affare in qualche modo, ma il nodo maggiore sarà quello dell’ingaggio considerando inoltre i diritti di immagine del 31enne.

Neymar in Premier League, ma senza troppe riduzioni di ingaggio: questo è un messaggio che tutto il suo entourage familiare e non ricorda ai club interessati.

Il Manchester United vuole superare tutti in volata per l’attaccante brasiliano, ma occhio anche al Chelsea che – seppur senza coppe europee da giocare – non baderà a spese. Neymar al Chelsea potrebbe essere l’ultima idea, in questo caso il club vorrà solo l’impegno in campionato, ma in questo caso il calciatore brasiliano al centro dell’attacco dovrà essere sempre presente…