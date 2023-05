Trasparenze ‘pericolose’: Cecilia Rodriguez è scottante

Cecilia Rodriguez si mette in mostra in uno scatto a dir poco illegale che fa vedere praticamente tutto: impossibile resistere

Negli ultimi giorni, è stata più presente che mai sui social, sfoderando tutta la sua eleganza e sensualità ai massimi livelli. Una delle protagoniste assolute di Instagram, Cecilia Rodriguez, probabilmente mai vista così.

La modella e showgirl argentina, con il passare del tempo, come sappiamo ha trovato la sua consacrazione come uno dei volti più acclamati e più richiesti dai grandi brand a livello internazionale come testimonial.

Di strada ne ha fatta, eccome, la sorella di Belen, che ormai è una stella di primissima grandezza nel firmamento dello showbusiness e anche sul web, con un seguito sempre più vicino ai cinque milioni di followers.

Applausi a scena aperta per la sua raffinatezza, sensualità ed eleganza, che abbiamo potuto ammirare al meglio in questi giorni, esibite in una vetrina di altissimo profilo come quella del Festival di Cannes. Appuntamento mondano imperdibile, quello in Costa Azzurra, con un parterre de roi come sempre notevolissimo.

fatto la sua figura Cecilia, tra le presenze più acclamate come testimonial pubblicitaria di grande spessore, con diversi abiti di rara classe e fascino che hanno davvero scatenato ovazioni totali, tra il pubblico presente e quello che ha osservato da lontano sul web.

Cecilia Rodriguez, sul red carpet è uno spettacolo ma così è anche meglio: senza intimo lascia il segno

Look stratosferici, quelli di Cecilia, che hanno esaltato al meglio il suo fisico prorompente ed esplosivo. Ma la visione probabilmente più provocante di tutte era stata quella che la Rodriguez aveva esibito non appena arrivata in Costa Azzurra. E che non poteva certamente passare inosservata.

Questo era il suo look appena arrivata in albergo e che aveva già lasciato intuire a che cosa saremmo andati incontro. Una visione che quasi non necessiterebbe di ulteriori commenti, trasparenze al comando e intimo praticamente assente.

La tentazione dello zoom è irresistibile, l’asticella della provocazione si alza e l’atmosfera si infiamma in un attimo. Capolavoro assoluto, sotterrato di like e complimenti da parte dei fan, più in delirio che mai. Cecilia lascia sempre il segno, ci sono tutti i presupposti per vederla protagonista di una estate indimenticabile, a suon di scatti sempre più bollenti e audaci.