Ancelotti, spunta un’offerta che spiazza: “Dal 2024…”

Si continua a parlare del futuro di Carlo Ancelotti, legato al Real Madrid da un altro anno di contratto. Ecco le ultimissime

Al momento Carlo Ancelotti non ha ancora deciso se resterà alla guida del Real Madrid anche nella prossima stagione.

In questa stagione il Real Madrid non è riuscito a vincere la Liga che è stata, letteralmente, dominata dall’inizio alla fine dal Barcellona di Xavi.

La squadra di Ancelotti, invece, nel corso del campionato ha avuto diversi sali scendi che non hanno permesso loro di essere competitivi nel lungo periodo. I blancos, però, in Spagna si sono aggiudicati la vittoria della Copa del Rey, battendo in finale con il punteggio di 2-1 l’Osasuna. Senza dimenticare la conquista del Mondiale del Club lo scorso inverno.

In Champions League, invece, il Real Madrid è arrivata fino in semifinale, nonostante avesse una squadra per arrivare fino al titolo. Ma è stata eliminata dal Manchester City di Pep Guardiola, probabilmente la squadra oggi più forte al mondo. Le merengues dopo l’1-1 casalingo al Santiago Bernabeu sono stati spazzati via, con il punteggio di 4-0, nella gara di ritorno all’Etihad Stadium.

Per gli obiettivi di inizio anno prefissati da Florentino Perez e dalla dirigenza del Madrid, i risultati non sono poi stati ottimali, dato che da una squadra con questo blasone e storia ci si aspetta di vederla ogni anno nella finale della coppa più importante, la Champions League.

Calciomercato, Ancelotti tra Real e Brasile

Ci sono grandi dubbi sul possibile futuro di Carlo Ancelotti che, al momento, non ha ancora rivelato i suoi piani per la prossima stagione.

Secondo le indiscrezioni riportate da Marca, il Brasile aspetterà fino al 2024 l’accordo con Carlo Ancelotti per diventare il nuovo commissario tecnico. Possibile, quindi, che il tecnico di Reggio Emilia continui ancora una stagione alla guida del Real Madrid per poi provare, finalmente, anche la guida di una Nazionale, mai fatto in carriera fino a oggi.

Una delle poche certezze è che Ancelotti dopo questa stagione potrebbe separarsi, al termine di diversi anni di lavoro insieme, dal figlio Davide. Quest’ultimo, che da vice ha imparato molto, potrebbe adesso intraprendere la sua carriera da capo allenatore dalla prossima stagione. Per lui, infatti, si era parlato dell’interesse del Basilea nonché di altri club di buon cabotaggio internazionale. Staremo a vedere, attese novità definitive nelle prossime settimane.