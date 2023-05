Colpo a zero, magia Juve: che affare per i bianconeri

La Juventus è già proiettata alla prossima annata calcistica: la sorpresa durante il prossimo mercato estivo può arrivare a parametro zero

Appresa la notizia della nuova penalizzazione di 10 punti che avrebbe reso quasi impossibile qualificarsi per l’Europa, la Juventus di Massimiliano Allegri ha letteralmente mollato la presa in campionato.

Il 4-1 di Empoli non sembra così lontano, a maggior ragione se anche il Milan – stavolta all’Allianz Stadium – è riuscito senza troppi patemi d’animo a superare la ‘Vecchia Signora’ vincendo di misura grazie alla rete di Giroud.

I rossoneri volano aritmeticamente alla prossima Champions League mentre per la Juve è tempo di riflessioni, di valutare il lavoro svolto da Allegri e dai suoi ragazzi, prima di dedicarsi a progettare il futuro. Ci saranno cambiamenti, è inevitabile, probabilmente in ogni zona del campo.

La società bianconera sa bene che dovrà muoversi con largo anticipo sulla concorrenza, non potendo spendere e spandere come un tempo.

In difesa, pare possa concretizzarsi il rinnovo annuale di Cuadrado che, dopo Alex Sandro, potrebbe anche rimanere in bianconero.

A centrocampo il nodo è sempre uno: Adrien Rabiot. In questo caso l’addio a zero del gioiello francese è virtualmente certo: i discorsi legati al rinnovo sono stati messi da parte e l’ex PSG firmerà nelle prossime settimane con la sua prossima squadra. Chi invece tornerà a Parigi dopo il prestito è Leandro Paredes, il cui rendimento non è stato affatto soddisfacente per i vertici juventini.

Juve, firma gratis: è l’affare dell’estate

Ed è proprio nell’ottica di un rinnovamento praticamente ineviabile che la ‘Vecchia Signora’ starebbe iniziando a muoversi su diversi nomi che, a costi contenuti, potrebbero fare la gioia di Massimiliano Allegri. Uno di questi potrebbe arrivare dalla Germania e, in particolar modo, da Dortmund.

Il Borussia nelle scorse ore ha vissuto un vero e proprio dramma sportivo: la Bundesliga era ad un passo ma il 2-2 con il Mainz ha consegnato il titolo al Bayern Monaco.

Tra i protagonisti uno dei profili che alla Juve piacciono eccome: quel Raphael Guerreiro che ha già da diverse settimane annunciato l’addio ai gialloneri a scadenza contrattuale. Dal 1 luglio sarà svincolato e su di lui sono diversi i top club pronti a scommettere: tra questi vi è chiaramente la ‘Vecchia Signora’.

Schierabile sia come terzino in una difesa a quattro che come centrocampista di fascia, il 29enne nazionale portoghese ha sempre avuto grande spazio con il Borussia Dortmund.

Un gioiello che, senza l’obbligo di pagare il cartellino, sarebbe un affare da urlo per la Juventus. 36 presenze, 6 gol e addirittura 14 assist vincenti a referto nell’ultimo anno: numeri che parlano chiaro sulla bontà di un’operazione che Allegri spera possa prendere corpo il prima possibile.