Dramma Imola: come ottenere i rimborsi per il Gran Premio

Il maltempo ha impedito lo svolgimento del Gran Premio Imola: coloro che avevano acquistato il biglietto potranno ottenere il rimborso

L’alluvione in Emilia Romagna ha impedito lo svolgimento di una delle competizioni più attese dagli appassionati dei motori residenti in Italia e non solo. Difatti, il Gran Premio di Formula 1, che si sarebbe dovuto svolgere ad Imola dal 19 al 21 maggio è stato rinviato a data da destinarsi.

Una delusione forte per quelli che avevano acquistato il biglietto per assistere alla corsa e che dovranno attendere il GP di Monza per rivedere i propri beniamini in Italia. Tuttavia, non ci sarà la beffa oltre al danno. Sono state infatti annunciate le modalità per ottenere il rimborso dei soldi spesi per il ticket.

La situazione meteorologica ha reso impossibile lo svolgimento del Gran Premio di Imola. Le immagine condivise sui social dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari hanno lasciato senza parole gli appassionati della competizione ma anche coloro che non nutrono una particolare simpatia per lo sport.

L’Emilia sta tentando di rialzare la propria testa, ma nel mentre occorre riprendere la vita di tutti i giorni: quindi è necessario tornare a lavoro.

Gran Premio di Imola annullato: le modalità per ottenere il rimborso

Non c’è tempo per focalizzarsi sulla gara non disputa. Nei giorni scorsi infatti i piloti hanno già investito le loro energie in una nuova sfida: quella di Monaco. Per quanto concerne Imola, la corsa che si sarebbe dovuta svolgere a maggio 2023 verrà recuperata nel 2024.

Coloro che avevano acquistato il biglietto per assistere alla competizione potranno scegliere di ricevere un voucher o un rimborso.

Il buono potrà essere utilizzato per l’acquisto del ticket per la gara, organizzata da ACI Sport, dell’anno prossimo oppure accorciare i tempi di attesa e andare ad assistere alla corsa prevista in Italia, ossia quella di Monza, che si svolgerà il 3 settembre. Occorre sottolineare che sarà possibile effettuare la richiesta di un voucher dal 30 maggio fino al 14 giugno sul sito https://www.rimborso.info/.

La seconda alternativa è il rimborso del costo sostenuto con l’acquisto del ticket., al netto delle spese postali e delle commissioni applicate da Ticketone. Questa modalità non richiede nessuna richiesta da parte dell’acquirente.

Difatti, come riporta il sito ufficiale della società operante nel ticketing, a partire dal 20 giugno saranno automaticamente annullati i biglietti e i soldi spesi saranno rimborsati attraverso l’accredito tramite lo strumento scelto dal cliente al momento dell’acquisto. Anche i rivenditori , le agenzie e gli operatori potranno accedere al servizio con procedure simili, consultabili sul sito di Ticketone.