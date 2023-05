Dramma Sergio Rico: come sta il portiere

Sono giorni di grande paura per il portiere del Paris Saint Germain: ecco le sue condizioni

Non è mai stato protagonista con la maglia del Paris Saint Germain avendo avuto davanti a lui portieri quali Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma, ma quando è stato chiamato in causa ha dato sempre il cento per cento.

In questa stagione ha smaltito una serie di delusioni, tra i quali l’ennesima eliminazione dalla Champions League che ha rotto definitivamente quel giocattolo costoso voluto dal presidente Al Khelaifi. Ebbene, Sergio Rico non ha potuto contribuire per evitare la disfatta europea del PSG, ma a dirla tutta in questi giorni ha altro a cui pensare. Sta vivendo un vero e proprio dramma.

Sergio Rico ha riportato un trauma cranico dovuto a una caduta da cavallo mentre si trovava in un maneggio di Huelva, sud della Spagna. Il 29enne non avrebbe mai immaginato di vivere una situazione del genere: non solo è caduto da cavallo, ma poco dopo aver impattato col terreno è stato colpito dallo stesso animale il quale gli ha provocato una evidente ferita alla testa.

Sergio Rico: condizioni critiche, è in ospedale

Rico è stato immediatamente ricoverato in codice rosso presso il vicino ospedale Virgen de Rocìo di Siviglia, città natale del portiere del Paris Saint Germain.

Il referto comunicato tempestivamente dai medici parla chiaro: il calciatore ha subito un trauma cranico a causa del quale si trova ora intubato. Nel comunicato si specifica che si trova in “condizioni gravi”.

Al momento non si sa nulla di come il portiere stia reagendo al brutto colpo subito, come detto inaspettato poiché il portiere era solito rifugiarsi nel maneggio di Huelva per riposarsi. Rico è atterrato in Andalusia subito dopo la conclusione della sfida tra Paris Saint Germain e Racing Strasbourg terminata 1-1 e che ha consegnato ai capitolini la Ligue 1.

Rico ha voluto festeggiare il suo terzo titolo francese tornando in patria. Tuttavia, le cose sono andate storte perché nella mattinata di domenica, precisamente alle ore 8.30, il portiere ha subito l’incidente prima descritto.

Il Paris Saint Germain ha voluto stringersi attorno al proprio tesserato e sui social ha pubblicato il seguente comunicato stampa: “Il club ha appreso dell’incidente di Sergio Rico e rimane in contatto con tutti coloro che gli sono accanto”, afferma il testo specificando che il club francese farà di tutto pur di sostenere il proprio portiere.