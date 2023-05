Federica Nargi, tramonto mozzafiato… grazie a lei in costume

Le prime immagine di una ricca estate sui social arrivano direttamente da Federica Nargi, che si mostra davvero in splendida forma con il costume

La showgirl è sempre più sexy, una donna che dimostra il suo fascino con classe e stile, presentando così una nuova linea di costumi da bagno. Apprezzata dal pubblico femminile ma soprattutto da quello maschile con il pieno dei consensi.

Federica Nargi anticipa tutte le sue colleghe e lancia direttamente sui social quella che potrebbe essere la prima di una lunga di serie di foto con tramonti e viste mozzafiato.

La showgirl ha quasi bruciato sul tempo le altre sue colleghe, i primi scatti al mare lasciano tutti senza parole.

La moglie di Alessandro Matri fa il pieno dei like, presenta un nuovo costume da bagno e fa il boom, mostrandosi in tutta la sua forma.

Curve perfette, fisico asciutto e sorriso che ammalia per una delle donne più seguite nel mondo dello spettacolo, solo su Instagram sono più di quattro milioni i seguaci.

Federica Nargi, un costume che fa impazzire

L’ex velina è in formissima, mamma e moglie a tempo pieno ma anche donna che con i suoi scatti riesce a essere protagonista.

In attesa di tornare sul piccolo schermo, magari alla conduzione di qualche programma di intrattenimento, prosegue nella sua attività pubblicitaria ed è una delle testimonial maggiormente cercate.

I prodotti che pubblicizza hanno sempre una visibilità importante, in questo caso è il costume da bagno ad esaltare e lanciare la silhouette di Federica Nargi.

La stessa showgirl ha sottolineato, accompagnando la foto su Instagram, come: “I tramonti più belli hanno bisogno di cieli più nuvolosi”, lanciando così il brand ma allo stesso tempo anche un altro scatto tra i più cliccati e seguiti.

Un fisico da ventenne e una forma sinuosa a portarla in vetta alle classifiche di gradimento sui social, Federica Nargi è sempre al centro dell’attenzione sul web, già abbronzata e pronta a rilassarsi sulle spiagge.

Un anticipo di estate per tutti, anche se col cielo ancora coperto come avviene in molte zone d’Italia, ma non per questo si rinuncia all’ottimismo, anzi…

Federica Nargi si fa madrina dell’estate, il suo messaggio fa ben sperare anche per un clima maggiormente disteso. Clima infiammato dalle sue foto comunque, gli utenti sottolineano il fascino ma soprattutto la sua bellezza semplice e mai volgare. Elementi che la portano sempre ad essere seguita e apprezzata.