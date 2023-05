Ha detto sì all’Inter: nuovo bomber per i nerazzurri

Per i nerazzurri il prossimo calciomercato inaugurerà l’arrivo di un nuovo bomber. Edin Dzeko avrà presto un nuovo compagno di reparto

La questione attaccante per Simone Inzaghi è ancora oggi piuttosto spinosa.

Nonostante il raggiungimento delle 100 reti in maglia nerazzurra, Lautaro Martinez non può certamente sopperire a tutte le mancanze che insidiano l’offensiva dell’Inter.

Per fortuna a breve potrebbero arrivare dei rinforzi.

Sfumata definitivamente la trattativa per Marcus Thuram, come già annunciato non molto tempo fa, la dirigenza meneghina ha saggiamente deciso di puntare ad altri nomi.

Uno in particolare, noto dai tifosi italiani principalmente per via del suo recente approdo nel panorama calcistico nostrano. Si tratta di un nome di indubbia qualità, che potrebbe fare decisamente comodo alla causa interista. Il suo profilo è stato sondato molto bene dagli osservatori, e alla luce dei fatti recenti potrebbe essere quello ideale da cui ripartire.

La situazione che avrebbe potuto portare l’Inter al cospetto del bomber francese nonché figlio d’arte si è improvvisamente fatta complicata.

L’inserimento di una big estera ha complicato i piani della dirigenza, la quale non si potrebbe fare carico delle spese di ingaggio che l’attaccante richiede. Si è dunque ritenuto molto più opportuno investire su un nome che potrebbe apprezzare senza alcuna ombra di dubbio la destinazione milanese. Per sua stessa ammissione…

Anche il possibile non ritorno di Romelu Lukaku potrebbe far sì che l’Inter acceleri le operazioni. Il nome in questione si è già misurato con la Nazionale, e non vede l’ora di cambiare aria.

Il suo momento potrebbe essere già arrivato, eventualmente sotto l’attenta supervisione tecnica di Inzaghi. L’attaccante di cui parliamo è Mateo Retegui, attualmente in prestito al Tigre dal Boca Juniors. Il giocatore ha dimostrato un ottimo rendimento ai suoi primi esordi in Azzurro. Questo potrebbe portarlo a familiarizzare ulteriormente col calcio italiano.

Retegui in nerazzurro: c’è il sì del giocatore

Il sì di Retegui non arriva affatto a caso. Vuole finalmente misurarsi in un contesto un po’ più provante, dopo le ottime cose che ha fatto vedere in patria.

Ben 10 reti nell’arco di 14 partite di campionato, per un giocatore che si è distinto bene anche con la maglia della sua nuova Nazionale. Un eventuale approdo all’Inter non potrebbe che confermare quanto di positivo si è visto. Ma non sarà facile…

L’agente è suo padre, il quale eventualmente punterebbe molto agli interessi del figlio calciatore. Potrebbero volerci circa 18 milioni di euro, per far sì che l’attaccante di proprietà degli Xeneizes faccia le valigie in direzione Milano. Eventualmente sarebbe un ottimo acquisto, che rimpiazzerebbe al meglio una pedina importante come Romelu Lukaku.