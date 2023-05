Juventus, svolta nel processo: nuova data, decisa la penalizzazione

Arriva la svolta a sorpresa nel processo della Juventus per la manovra stipendi, il rapporto con alcuni agenti e quelli con alcune società. E’ stata fissata una nuova data per la decisione finale e si inizia a vociferare anche sulla possibile penalizzazione. Andiamo a vedere le ultime.

In casa Juventus si attendono, a stretto giro, delle novità che potrebbero davvero stravolgere il destino del club. E’ stata fissata una nuova data per la decisione finale da parte della Giustizia Sportiva in merito alla manovra stipendi tanto discussa, con le ultime voci che parlavano addirittura di un rischio retrocessione in Serie B. A breve, dunque, tifosi e società ne sapranno di più su un momento che può essere davvero un crocevia per la stagione dei bianconeri. In attesa, dunque, di un verdetto dal quale probabilmente non si tornerà indietro.

Juventus, svolta nel processo

A dare la notizia è l’edizione online del noto quotidiano “La Gazzetta dello Sport“. A quanto pare, infatti, la Juventus ha cambiato radicalmente approccio alla vicenda. Ha deciso, infatti, dopo mesi di esitazione e di annunci, di ricorrere alla via più sicura sia in termini processuali che per quel che concerne il danno che ne potrebbe derivare.

I bianconeri, infatti, hanno deciso di patteggiare per rendere meno lungo il processo e, verosimilmente, rendere meno dura anche la conseguente sanzione. In tal senso, come riferisce il giornale nella sua versione internet, è stata fissata una nuova data per il processo, che dunque si terrà nella giornata di domani. Ancora 24 ore di attesa, dunque, e la classifica della nostra tanto amata Serie A potrebbe essere riscritta. Il patteggiamento era la pista che veniva consigliata ormai da tempo al club bianconero. Come nella giustizia ordinaria e come si è più volte visto anche in ambito sportivo, rendere meno lungo il processo rende anche meno dura la sanzione conseguente.

Penalizzazione, le ultime

Difficile, al momento, dire a quanto ammonterà la sanzione per il club bianconero. Con questa mossa, però, la società dovrebbe riuscire verosimilmente ad evitare la sanzione più grave, vale a dire la retrocessione. Lo scenario migliore, che dunque a questo punto sta prendendo piede, sarebbe quello di una sanzione o di una penalizzazione che ricadrebbe sulla stagione in corso. Una mossa, dunque, che potrebbe permettere alla Juve anche di salvare la prossima stagione.