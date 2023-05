Ritorno di fiamma per la Juve: colpo argentino

Per la Juve si tratta di un vero e proprio ritorno di fiamma, in verità mai sopito. L’argentino dai piedi buoni è un pupillo di Allegri

Massimiliano Allegri ha le idee chiare per la prossima stagione: alla società bianconera, per tornare a vincere da subito, chiederà investimenti importanti, puntando su calciatori di sicuro affidamento.

Meglio ancora se già forti di una solida esperienza internazionale, e magari già esperti delle delicate dinamiche del calcio italiano.

L’elemento di cui vi parliamo è nel pieno della maturità calcistica, ha 28 anni, ed è esploso proprio nel nostro campionato, con la maglia di quell’Udinese che per anni è stata capace di far sbocciare il talento di giovani atleti, spesso stranieri, che oggi sono meritatamente sulla ribalta europea.

Nel caso della Juventus, si tratta di un vero e proprio ritorno di fiamma, di un elemento per il quale il tecnico bianconero stravedeva quando giocava in Friuli, dove ha dimostrato, nella mediana, una duttilità spaventosa.

Avrete capito che stiamo parlando dell’argentino Rodrigo De Paul, dribbling e rapidità di passo non indifferenti, capace sia di interpretare il ruolo della mezzala, sia di giocare alle spalle delle punte come trequartista. Uno così non te lo puoi certo far scappare.

Unico neo sarebbe il carattere non gestibilissimo.

De Paul milita da due stagioni all’Atletico Madrid: decisamente migliore la prima annata della seconda, per il calciatore dell’Albiceleste, che è in uscita dai biancorossi spagnoli.

Per arrivare al suo cartellino ci vogliono almeno 40 milioni di euro, e questo per la Juventus non è certo un problema.

Allegri lo vuole a tutti i costi: l’obiettivo è il campione del mondo Rodrigo De Paul

Fresco di titolo di campione del mondo in Qatar con la sua nazionale, De Paul non ha legato con il suo connazionale Simeone, mentre nell’Albicelesre è un elemento imprescindibile, considerando che ha disputato, da titolare, tutte le partite della fase finale del mondiale, fino alla magica finalissima.

Dopo la Coppa del Mondo, De Paul, al ritorno in Spagna, ha giocato pochissimo. Addirittura lo abbiamo visto spessissimo relegato in panchina da Simeone: un vero e proprio mistero sul quale spesso la stampa madrilena si è interrogata senza successo. Questione di scelte, ha spiegato Il Cholo.

La verità è che l’ex centrocampista dell’Inter non ha gradito certe esternazioni decisamente azzardate di De Paul, che avrebbe chiaramente detto al suo tecnico: “Sono campione del mondo, fammi giocare”.

Da allora qualcosa si è rotto tra i due, e Simeone non è certo uno che “te le manda a dire”. L’Atletico è pronto a mettere De Paul in lista di sbarco e la Juventus non se lo farà dire due volte, anche se la concorrenza è ardua. Per il calciatore ci sono anche le sirene della Premier League e un pensiero, da tempo, lo ha fatto anche il Milan. Per Allegri, però, è uno dei primi obiettivi.