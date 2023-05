Vicario in una big: arriva l’annuncio ufficiale

Il portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario é pronto a lasciare gli azzurri per fare il grande salto in una big: arriva l’annuncio

Nonostante un girone di ritorno per niente positivo, l’Empoli é riuscito comunque a raggiungere l’obiettivo salvezza anche grazie ai risultati ottenuti in quest’ultimo mese di campionato.

I toscani guidati da Paolo Zanetti hanno però entusiasmato attraverso il loro gioco soprattutto nel girone d’andata, mettendo in mostra tanti bei talenti di cui si parlerà molto nella prossima sessione di mercato.

Uno dei giocatori che più hanno contribuito alla salvezza degli azzurri è stato il portiere Guglielmo Vicario che ha trascinato la squadra grazie alle sue prodezze tra i pali.

Il giocatore classe 1996 ha confermato quanto di buono fatto vedere nella stagione precedente dove si era già parlato moltissimo di lui e sembra essere arrivato il momento di fare il grande salto in una big.

In estate molti club andranno all’assalto per strapparlo e e nelle ultime ore é arrivato l’annuncio ufficiale di Zanetti in merito a quello che sarà il suo futuro.

Dopo due stagioni di altissimo livello per l’Empoli trattenere Vicario sarà difficilissimo, per non dire impossibile.

Il portiere classe 1996 che compirà 27 anni il prossimo ottobre merita di poter giocare in piazze molto più prestigiose e di questo ne é conscio lo stesso Paolo Zanetti che ha praticamente salutato il suo giocatore al termine della sfida contro il Verona.

Zanetti saluta Vicario: il portiere é destinato ad una big

Il tecnico dei toscani ha ammesso che la permanenza di Vicario è quasi impossibile e che si merita di giocare in una big, scatenando ancora di più le voci di mercato visto che ci sono molte squadre interessate al talentuoso portiere.

Lo stesso Vicario, in un’intervista a Sport Week, si è detto pronto per giocare in una big, ma solo per essere il titolare e non per fare da vice, motivo per cui sarà fondamentale la sua volontà per capire quale maglia vestirà il prossimo anno.

Uno dei club che più si é interessato a Vicario é il Napoli che potrebbe accontentare la sua richiesta da titolare facendogli prendere il posto di Meret che potrebbe lasciare gli azzurri al termine della stagione.

Oltre al Napoli, anche la Juventus potrebbe essere una delle possibili destinazioni del portiere empolese, con i bianconeri che il prossimo anno hanno intenzione di effettuare una vera e propria rivoluzione sul mercato.

A fine stagione, Szczesny potrebbe decidere di salutare e la Juventus sta valutando proprio Vicario come uno dei possibili sostituti dell’estremo difensore polacco oltre a Carnesecchi della Cremonese.

Più difficili, invece, le strade che portano a Inter e Roma che, nonostante siano interessate a Vicario, al momento non vogliono privarsi dei loro portieri titolari (su Onana c’è il Chelsea, ma Marotta vuole almeno 40 milioni cash) ed il giocatore non intende essere il secondo di nessuno.