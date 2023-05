50 milioni e McKennie: nuovo grande affare Juve-Fiorentina

Weston McKennie tornerà alla Juventus ma sarà solamente un calciatore di passaggio, è destinato a diventare pedina di scambio in Serie A.

Il centrocampista americano, dopo la retrocessione del Leeds, tornerà a Torino, ma nelle intenzioni dei dirigenti bianconeri c’è ora uno scambio che potrebbe spiazzare tutti i top club, la Juventus può effettuare un grande colpo.

La retrocessione del Leeds ha cambiato i piani bianconeri, quel che sembrava certo sino a qualche settimana fa è stato messo in discussione. Weston McKennie era destinato a rimanere in Inghilterra ma solo con la salvezza del Leeds, che aveva l’obbligo di riscatto in caso di permanenza in Premier League.

Tutto ciò è sfumato lo scorso weekend, i trenta milioni di euro dell’operazione sono sfumati e bisognerà trovare subito un’alternativa. Anzi, metterla già in pratica visto che la Juventus ha già in mente un’opportunità per la prossima stagione. I bianconeri sono pronti ad un importante operazione in Serie A, coinvolgendo proprio il mediano americano.

McKennie per un top player, i dettagli

Il nuovo corso della Juventus sarà formato da calciatori che hanno giocato una grande stagione nel nostro torneo, i bianconeri puntano su gente che dia sin da subito quella marcia in più in Serie A. Nella prossima stagione è il campionato l’unico obiettivo possibile, riprendere il dominio italiano sarebbe già tanto in questa situazione così complicata. Emerge così un’idea che farà discutere i tifosi di entrambe le squadre: McKennie alla Fiorentina per Dodò.

Il terzino brasiliano dei viola è il nome più seguito per la fascia destra, in attesa di conoscere il destino finale di Juan Cuadrado. L’esterno ha giocato un grande campionato, diventando uno degli elementi più preziosi per Vincenzo Italiano in campo, la sua quotazione sta salendo alle stelle. Proprio per questo, i bianconeri vorrebbero intavolare subito una trattativa, coinvolgendo McKennie di ritorno a Torino per abbassare la cifra in contanti.

Dodò alla Juventus, ma non è un’operazione facile. Il club viola lo venderebbe solo per una maxi offerta in contanti, partendo da cinquanta milioni di euro e senza contropartite. McKennie ne varrebbe esattamente la metà, ma i viola al momento non sembrano interessati a un’operazione del genere, pur non escludendo come il club di Commisso possa vendere dopo una stagione il suo esterno. Dopo Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic, quest’ultimo passaggio da Firenze a Torino sembra un po’ complicato, in casa bianconera in molti si accontenterebbe solo di prendere l’allenatore ai viola.