Antonella Fiordelisi incanta Milano: l’ultimo scatto è uno spettacolo

30Antonella Fiordelisi incanta Milano. La bellissima modella è uno schianto e le sue foto pubblicate su Instagram lasciano i fan a bocca aperta

La bellissima modella Antonella Fiordelisi fa sognare i suoi fan con gli ultimi scatti bollenti. Con l’arrivo dell’estate le sue foto diventano ancora di più incandescenti e può mettere in mostra il suo meraviglioso fisico. Antonella Fiordelisi nasce a Salerno il 14 marzo del 1998.

Dopo il diploma, si iscrive all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e si laurea nel 2019 in Scienze Politiche. È una grande amante dei tatuaggi, ne ha davvero molti, come il serpente che le fa un giro intorno al braccio, un cuore sul polso destro, delle rondini sul polso sinistro e una spada dietro la spalla.

Sin da giovanissima Antonella Fiordelisi pratica scherma. Ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2017 di Cagliari nella categoria Spada. Lavora anche come modella e influencer, prestando il volto a diversi brand per campagne pubblicitarie. Ha anche realizzato un servizio con Luciano Punzo, il più bello d’Italia nel 2017.

Uscita dalla Casa del GF Vip 7 prima della Finale, Antonella Fiordelisi trova il sostegno di tantissimi fan. Nel 2023 si lancia in un nuovo progetto: la linea di gioielli dal nome “The Queen Scaccomatto”. Crea collane e bracciali ispirate al mondo degli scacchi. Tra i gioielli possono essere scelti tra i simboli della Regina, del Re, della Torre e del Cavallo.

Antonella Fiordelisi: show per le vie di Milano. La modella campana incanta con la sua bellezza

Antonella Fiordelisi non ha certo bisogno di presentazioni. Dalla scherma al mondo dello spettacolo è diventata una tra le modelle e influencer più amate d’Italia. Antonella Fiordelisi su instagram vanta 1 milione e 500 mila followers.

La sua attività di Influencer procede a passo spedito. A giugno 2019 lancia anche il suo primo singolo, mostrando le sue doti canore: la canzone si chiama Din Dan e nel video di lancio è presente anche il fidanzato Francesco. Alcune strofe della canzone recitano: “Resisti al mondo che non dorme mai. Non chiudere il cielo che sta in te, tutto gira intorno a te. Provaci ancora e sempre ovunque tu andrai. Provaci e in te una campana sentirai”.

Sul suo profilo pubblica foto col suo fidanzato Edoardo Donnamaria. Ma quello che attira i fan sono le sue foto bollenti. L’ultima con un vestito color arancione ha mandato in visibilio i suoi follower. Il suo bellissimo in primo piano ha scatenato tutti e lo scatto ha ottenuto tantissimi like. Con l’arrivo dell’estate sono attese le sue foto in costume per mettere in mostra il suo meraviglioso fisico.