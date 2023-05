Esonero Allegri, Tudor lo porta con sé: rivoluzione Juventus

Massimiliano Allegri non sarebbe così sicuro della riconferma. Una parte della stampa è convinta che è pronta una rivoluzione: il nome nuovo sarebbe Igor Tudor

Potrebbe essere in atto una vera rivoluzione in casa Juventus, a partire dalla panchina: la sconfitta interna con il Milan, la mancata partecipazione alla prossima Champions League, la delusione della tifoseria e gli interrogativi della dirigenza. Massimiliano Allegri è poi così certo di restare al suo posto?

I malumori interni non mancano, l’ambiente è in fermentazione, mai l’ex giocatore di Pescara e Napoli, aveva fatto così male alla guida della Vecchia Signora.

I fasti dei cinque scudetti consecutivi sembrano lontani anni luce: e poi è una legge scritta del calcio, se accumuli risultati negativi finirai nell’occhio del ciclone, anche se in passato hai sempre vinto. Un passato che non conta più, conta solo il presente.

L’arrivo, dal Napoli, di Cristiano Giuntoli, in veste di direttore sportivo, avrebbe anche generato qualche frizione tra Allegri e la società. L’ex tecnico del Milan avrebbe preferito al suo fianco l’eterno amico Frederic Massara, spalla di Maldini, ma soprattutto compagno di squadra di Max ai tempi del Pescara di Galeone.

Allegri ha quindi dovuto ‘subire’ la decisione della dirigenza senza essere interpellato, e non è scontato, a questo punto, che possa arrivare qualche novità clamorosa. Le strade indicate, in caso di esonero di Allegri, potrebbero essere due.

Juventus: rivoluzione in atto. E se Allegri fosse esonerato?

Una è certamente legata all’arrivo di Giuntoli. Da non considerare, però, Spalletti, il quale ieri ha annunciato che resterà fermo un anno.

L’altra porta ad una scelta nel pieno stile Pirlo: ovvero un uomo giovane, emergente, dal passato bianconero, che gode di grande credibilità nell’ambiente della Vecchia Signora. Igor Tudor potrebbe essere la prima alternativa a Max Allegri, e le sue quotazioni superano anche quelle Spalletti.

Il tecnico di Spalato, 174 presenze in bianconero, ha fatto benissimo lo scorso anno sulla panchina del Verona, mentre è reduce da un positivo terzo posto con il Marsiglia, che vorrebbe riconfermarlo. Ma in caso di chiamata della Juventus, Tudor non ci penserebbe su due volte per tornare a Torino.

A giocarsi le chance con Tudor c’è un altro allenatore emergente, in passato ex calciatore bianconero come Tudor, che piace tantissimo agli Elkann: si tratta di Raffaele Palladino. Difficile, però, che il Monza lo lasci andare così facilmente. Galliani stravede per lui e i biancorossi brianzoli puntano all’Europa con un allenatore giovane che ha le carte in regola per fare davvero bene.