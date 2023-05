Juve, che rimpianto: adesso costa 100 milioni

Un giocatore che in passato è stata un obiettivo della Juventus in ambito di calciomercato, potrebbe finire al Barcellona per 100 milioni

Dopo la nuova sentenza della Corte d’Appello Federale, è arrivata anche quella di Olivier Giroud durante il big match dell’Allianz Stadium. La Juventus guidata da mister Massimiliano Allegri è uscita sconfitta di corto muso dallo scontro diretto col Milan di Stefano Pioli, perdendo definitivamente le speranze di raggiungere la qualificazione alla prossima edizione della Champions.

Il club bianconero ha vissuto una delle peggiori stagioni di sempre e il meno dieci in classifica ha dato evidentemente il colpo di grazia. Basti pensare al tracollo al Castellani, con l’Empoli guidato da Paolo Zanetti che ha di fatto spazzato via la compagine torinese. Federico Chiesa e compagni non sono più riusciti a mantenere alta la concentrazione, ma non poteva essere altrimenti.

E adesso che ne sarà del futuro della ‘Vecchia Signora’? In tal senso, è inevitabile che senza la partecipazione alla massima competizione europea si vada incontro ad un vero e proprio ridimensionamento.

Diversi giocatori, difatti, potrebbero abbandonare la nave bianconera al termine dell’annata sportiva in corso. Pedine di un certo spessore come Angel Di Maria e Leandro Paredes, ad esempio, sono destinate a proseguire la propria carriera altrove.

Il ‘Fideo’, a meno di sorprese, non dovrebbe prolungare il contratto in scadenza giugno 2023. L’argentino è alquanto insofferente per via della situazione che sta attraversando la Juventus da mesi e la stessa società ritiene che non sia il caso di continuare il rapporto lavorativo in questione, anche e soprattutto per ragioni economiche.

Insomma, il gioco non vale la candela. Inoltre, nelle settimane a venire potrebbe partire pure Dusan Vlahovic: se dovesse arrivare un’offerta sostanziosa (presumibilmente dalla Premier, dove il serbo vanta numerosi estimatori), la società bianconera la prenderebbe quantomeno in considerazione.

Juventus, rimpianto da 100 milioni: può andare al Barcellona

D’altronde, l’avventura dell’ex Fiorentina in quel di Torino, finora, è stata tutt’altro che memorabile. E pensare che i torinesi anni fa furono vicini a prendere un certo Erling Haaland per occupare la casella del centravanti. Ma quello relativo al robot norvegese non è l’unico grande rimpianto della ‘Vecchia Signora’ legato al fronte calciomercato.

Nella categoria in questione rientra anche Bruno Guimaraes, centrocampista di proprietà del Newcastle che in passato è stato un obiettivo concreto della Juventus.

Stando a quanto riferisce il ‘Times’, i catalani sarebbero pronti a sborsare ben 100 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del gioiello brasiliano, nonostante i numerosi problemi finanziari.

Dunque, tale acquisto adesso è diventato praticamente impossibile per i bianconeri, i quali si vedono costretti a rinunciarci. A dimostrazione di come forse siano state prese fin troppe scelte sbagliate e ora la situazione è diventata estremamente complicata da gestire.