Juventus, l’accusa è durissima: “Gravina cambi spacciatore”

La Juventus si è salvata da una seconda penalizzazione, ma arriva una dura accusa anche al presidente Gravina: “Cambi spacciatore”. Ecco i dettagli.

La Juventus in questa giornata ha tirato sicuramente un sospiro di sollievo. Alla fine per la vicenda è arrivata una sola multa e questo consentirà ai bianconeri di disputare la prossima competizione europea se non ci saranno particolari decisioni dell’Uefa. Comunque in generale si può dire che il club partirà alla pari degli altri ad agosto.

La decisione nei confronti della Juventus, però, non è piaciuta a tutti. Un presidente si è scagliato contro Gravina e le sue parole dicendogli di cambiare spacciatore. Andiamo a vedere cosa è successo.

Juventus: l’accusa è durissima, l’attacco a Gravina

Il caso della Juventus è destinato a far discutere per diverso tempo e soprattutto rischia di diventare un precedente importante per altre vicende simili. Ma possiamo dire che le critiche in queste ore non sono assolutamente mancate e sono arrivate anche delle dure accuse nei confronti di Gravina. Il presidente della FIGC nelle scorse ore ha parlato di un risultato bello per il mondo del calcio e questo non è piaciuto ad un patron di un club.

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda su TvPlay, Stefano Bandecchi ha duramente attaccato Gravina sul caso della Juventus chiedendo al numero uno del calcio italiano di cambiare spacciatore. Per il presidente della Ternana le parole rilasciare dal suo omonimo della FIGC non sono assolutamente giuste e soprattutto la sua richiesta è quella di portare il mondo del calcio ad allinearsi con le problematiche di tutti i giorni.

Il presidente della Ternana ha ribadito che il mondo del calcio gli fa particolarmente schifo, ma allo stesso tempo non ha nessuna intenzione di lasciare la guida del club umbro. La sua speranza è quella di riuscire ad effettuare delle modifiche così da consentire, almeno per lui, delle regole uguali per tutti.

Per Bandecchi la Juventus è colpevole

Per Bandecchi la Juventus è colpevole e per questo motivo le parole di Gravina non sono giuste. Diciamo che il numero uno della Ternana in più di un’occasione ha fatto uscite che hanno fatto discutere per diverso tempo. Sicuramente il presidente del club umbro non ha un rapporto idilliaco con l’attuale numero uno del calcio italiano e quindi non possiamo escludere a prescindere altri scontri a distanza.

Sicuramente le parole sulla Juventus di Bandecchi sono destinate a far parlare ancora per molti giorni e vedremo se ci sarà una replica di Gravina.