Maguire sbarca in Serie A: destinazione a sorpresa

Harry Maguire potrebbe lasciare il Manchester United dopo 4 stagioni: il difensore inglese è richiesto in Serie A

Terzo posto in Premier League e la grande occasione di alzare un trofeo nella finale di FA Cup. La stagione del Manchester United può essere considerata in maniera positiva, anche se ovviamente pesa l’eliminazione ai quarti di finale di Europa League per mano del Siviglia.

I Red Devils, guidati dall’ex coach dell’Ajax, Erik Ten Hag, sono comunque riusciti a tornare in Champions League, un traguardo importante per le ambizioni dello storico club.

Inoltre il club ha trionfato in Coppa di Lega, battendo in finale il Newcastle (2-0, reti di Casemiro e Rashford). Sabato 3 giugno il Manchester United è atteso dalla finale di FA Cup contro il Manchester City: un derby che promette emozioni e scintille.

I tifosi dei Red Devils sperano in una vittoria memorabile, che spezzerebbe anche i sogni di triplete dei Citizens. Il team di Guardiola ha già vinto la Premier League ed è anche in finale di Champions League, dove se la vedrà con l’Inter di Simone Inzaghi.

Tra i giocatori su cui potrà contare Ten Hag c’è anche Harry Maguire, capitano dei Red Devils e difensore della Nazionale inglese.

Maguire è alla quarta stagione a Manchester, anche se quest’ultima è stata tormentata dagli infortuni che lo hanno costretto a saltare diverse partite. L’impressione è che però Ten Hag non vorrà rinunciare alla sua grande esperienza in vista della finale del 3 giugno.

Maguire potrebbe firmare per un club di Serie A: trattativa avviata

Maguire ha un contratto in scadenza nel 2025 ma stando ad alcuni rumors di mercato sembra che il Manchester United stia ragionando su una sua cessione in estate.

Nel 2019 i Red Devils spesero 87 milioni di euro per assicurarsi il giocatore dal Leicester: si tratta della cifra più alta mai pagata per un difensore. Tuttavia, il rendimento di Maguire non è stato quello che ci si attendeva e pare proprio che Ten Hag abbia fatto altri nomi alla dirigenza del club inglese.

Da diverse settimane viene infatti dato per fatto il trasferimento di Kim dal Napoli al Manchester United. Se questa ipotesi dovesse trovare conferma, Maguire verrebbe ‘invitato’ a cercarsi una nuova squadra.

Tra le pretendenti al difensore dei Red Devils e della Nazionale inglese c’è anche la Juventus, che sta cercando di rinnovare la propria rosa a partire dalla difesa. L’indiscrezione – riportata da Dean Jones, esperto di calciomercato – non trova per ora conferma a Torino, mentre si vocifera di un possibile interessamento della Roma. Il giocatore è valutato intorno ai 30/35 milioni di euro.