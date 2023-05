Allegri, gesto eclatante davanti a tutti: anche Bonucci resta di sasso

I nervi di tutti i componenti della Juventus, a tutti il livelli in questa assurda stagione, sono stati messi a dura prova. Per informazioni rivolgersi a Massimiliano Allegri e Leonardo Bonucci

In una stagione come quella che si sta per concludere ciascun appartenente alla società Juventus avrà bisogno di un periodo di riposo, soprattutto a livello mentale. Dalla vecchia dirigenza spazzata via dallo tsunami denominato inchiesta Prisma, alla nuova dirigenza, ancora decisamente incompleta, chiamata soltanto per salvare il salvabile. Per ora.

E che dire del tecnico Massimiliano Allegri, partito avendo ancora una volta, la settima, il presidente Andrea Agnelli come sua stella polare. E poi vederlo scomparire nel nulla e ritrovarsi Gianluca Ferrero come presidente. Volti noti tutti via, dentro emeriti sconosciuti che di calcio ne sanno probabilmente poco o nulla e che devono pensare a come risolvere quell’enorme grana chiamata penalizzazione.

Il tecnico livornese si è così trovato da solo, senza più il suo punto di riferimento in società, con 15 punti in meno in classifica, poi restituiti ed infine diventati 10 definitivamente, e cercare di motivare un gruppo di giocatori che già a gennaio si vedeva fuori da tutto.

In queste situazioni, intervista dopo intervista, può scappare una parola fuori posto o una frase che sarebbe stato meglio non pronunciare.

Allegri, il gesto eclatante che non ti aspetti

La penultima giornata di campionato ha visto fronteggiarsi all’Allianz Stadium di Torino Juventus e Milan. Entrambe alla ricerca dei punti decisivi per assicurarsi un posto in Champions League.

Al termine è stata la formazione di Stefano Pioli ad uscire dal campo con il sorriso stampato sul volto. Una vittoria che per il Milan vuole dire Champions League. Una sconfitta che per la Juventus significa soltanto addio all’ultima illusione di partecipare alla massima competizione europea.

Al termine dell’incontro, nell’interviste post-partita, il tecnico della Juventus ha detto che tornando a Torino sapeva benissimo che sarebbe stato difficile tornare subito alla vittoria e che se avesse voluto vincere sarebbe andato altrove (magari all’Inter o al Real Madrid che lo avevano insistentemente cercato).

Una dichiarazione che non è andata affatto giù a Federico Maccari, fratello della moglie di Leonardo Bonucci. Il quale si è sentito in dovere di rispondere al tecnico di Livorno.

Lo ha fatto pubblicando un post sul suo profilo Instagram dove, a commento delle parole di Allegri, Federico Maccari chiosa scrivendo: “Mai visto un talento così spiccato nel trovare alibi“. Ricordando i non sempre tranquilli trascorsi tra il tecnico di Livorno e il difensore di Viterbo, c’è soltanto da sperare che queste parole del genero di Leonardo Bonucci non producano ulteriori fratture.