Benedetta Mazza esplosiva in costume: fan in delirio

In quanto a bellezza, Benedetta Mazza ha poche rivali: in costume da bagno sa poi essere letteralmente esplosiva

Il 2008 ha sancito la svolta professionale di Benedetta Mazza che dopo essere arrivata quinta a Miss Italia ha dato definitivamente il via alla sua carriera nel mondo dello spettacolo.

A spronarla ad iniziare quest’avventura attraverso i concorsi di bellezza è stata propria una delle selezionatrici del programma che quando l’ha vista non ha potuto fare a meno di proporle la partecipazione. A livello locale, è nata a Parma in Emilia Romagna, ha primeggiato in qualsiasi concorso.

Diventando prima Miss Liceo, poi Miss Parma, Miss Cinema Emilia-Romagna e anche Miss Emilia. Trasformandosi con il tempo in un apprezzato personaggio televisivo e radiofonico.

In questo momento conduce alcuni programmi dedicati allo shopping su QVC ed è anche appartenuta alla scuderia di RDS. Il tutto senza aver trascurato nemmeno il grande schermo. Ha infatti anche preso parte ad alcune pellicole d’eccezione come Amore 14 di Federico Moccia e Loro di Paolo Sorrentino.

Benedetta Mazza ha saputo così dimostrarsi poliedrica e in grado di fare breccia in qualsiasi campo, tutto merito di un grande carisma e di una bellezza fuori dal comune.

Il successo è meritato per la conduttrice che su Instagram è vicina a toccare soglia 400 mila followers. Tutti sostenitori che ogni giorni allieta con gli scatti più disparati, mostrandosi in qualsiasi tipo di veste: anche in quelle più piccanti. Le sue foto in costume da bagno sono spesso da lasciare senza parole.

Bedenetta Mazza in piscina, in bikini lascia i fan senza fiato

Giusto un filo di trucco e poi giornata di relax in piscina per la conduttrice televisiva che si è concessa un po’ di svago in compagnia del suo fidanzato, il pugile italo egiziano Omar Hassan. Cielo limpido e acqua cristallina a fare da sfondo al sexy scatto di Benedetta Mezza.

Fisico scolpito e bikini arancione, colore accesso, per rendere la temperatura ancora più calda. Le belle giornate e l’estate sono finalmente giunte e con esse è tornate anche il tempo di togliersi tutto.

Rimanere in costume e farsi rinfrescare dall’acqua è la soluzione migliore per affrontare il periodo più caldo dell’anno. Benedetta Mazza lo sa bene ed è per questo che è arrivata alla prova costuma in forma smagliate. I fan sono letteralmente impazziti per lo scatto. Perché oltre ad avere un viso incantevole, la showgirl può anche vantare un corpo da togliere il fiato.