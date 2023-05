Calciomercato Inter, Onana via subito: offerta da 40MLN di euro

André Onana è stato sicuramente uno dei protagonisti della stagione dell’Inter. Inizialmente dietro nelle gerarchie rispetto ad Handanovic, a suon di prestazioni il portiere camerunese è riuscito a ritagliarsi il suo posto in squadra venendo prima di tutto apprezzato dai compagni e poi anche da Simone Inzaghi, che praticamente n0n può fare a meno di lui.

All’assenza di Onana, però, il tecnico del’Inter dovrà in qualche farci l’abitudine, anche perché a quanto pare il portiere nel prossimo calciomercato lascerà Milano dopo appena una stagione. Stando alle ultime notizie, infatti, per l’ex Ajax sarebbe arrivata dalle parti di Viale Liberazione un’offerta irrinunciabile.

Calciomercato Inter, Onana via subito: le ultime sul portiere nerazzurro

Importanti novità arrivano in merito al futuro di André Onana nel prossimo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, il portiere dell’Inter potrebbe lasciare il club nerazzurro appena un anno dopo il suo approdo a Milano. Sono infatti tanti i club che in queste settimane hanno mostrato interesse nei confronti del camerunese che, sin dal primo momento, non ha mai escluso la possibilità di andare altrove.

In una recente intervista Onana ha però dichiarato di essere -ovviamente- concentrato sull’imminente finale di Champions League, ma dal 12 giugno in poi il portiere si siederà al tavolo con la dirigenza dell’Inter per capire cosa nel sarà del suo futuro. Di portieri all’altezza, in giro, ce ne sono, e dunque per il club meneghino non dovrebbe essere un problema lasciar partire il camerunese, a patto che venga sostituto con uno all’altezza.

Il futuro di Onana in nerazzurro è dunque fortemente in bilico, come confermato in mattinata anche da Il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano romano, infatti, difronte ad un’offerta superiore -o pari- ai 40 milioni di euro l’Inter potrebbe lasciar partire il suo portiere nel prossimo calciomercato.

Inter, Onana via per 40MLN: ecco chi lo vuole

A quanto pare André Onana potrebbe lasciare l’Inter nel prossimo calciomercato estivo. I nerazzurri hanno fissato il prezzo per il portiere a 40 milioni di euro, cifra che al momento sarebbero disposti a cacciare solo i club di Premier League. Stando alle ultime notizie, infatti, sono proprio i club inglesi i principali pretendenti al camerunese.

In pole position al momento c’è il Chelsea di Pochettino, prossimo a salutare Mendy per puntare proprio su Onana, che dal tempo è stato indicato come il preferito di Boehly e dirigenza.

Inter, ecco chi al posto di Onana

Mentre si studia la miglior soluzione per Onana, l’Inter sarebbe già al lavoro per valutare con chi sostituire il camerunese. Sulla lista di Marotta ed Ausilio ci sono diversi nomi interessanti, ma l’attenzione della dirigenza nerazzurra si sarebbe posata tutta su Guglielmo Vicario, che come confermato anche da Zanetti lasserà Empoli nel prossimo calciomercato.