Sono in due a contendersi la stella del calcio mondiale, vedremo chi la spunterà e riuscirà a portarlo da sé. Ecco tutti i dettagli stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato

Non ci sono certo solo loro su una delle stelle che probabilmente verranno nominate tantissimo nella prossima finestra di calciomercato, le big europee sarebbero già pronte a farle concorrenza, ma Juventus e Roma non mollano. Si dice infatti, che le due società italiane avrebbero già messo gli occhi su un talento a cui nessuno vorrebbe rinunciare. Per portarlo a casa però, potrebbero volerci anche tanti soldi.

Al di là di chi allenerà le due compagini, l’acquisto del giovane calciatore interesserebbe sicuramente sia giallorossi che bianconeri. Chiunque dovesse arrivare al posto di José Mourinho e Max Allegri, o anche se dovessero restare loro, certamente avrà solo piacere ad accoglierlo. Il ragazzo, si sta facendo notare nei Mondiali Under 20 ed ha anche giocato contro l’Italia qualche giorno fa.

Segnatevi questo nome perché è molto probabile che presto ne sentirete parlare. Gioca nel Santos, ha 20 anni e di professione fa l’attaccante. Si chiama Marcos Leonardo Santos Almeida ma per tutti è semplicemente Marcos Leonardo.

Il calciatore sarebbe già stato seguito a lungo dagli scout di mezza Europa, secondo 90min.com, che racconta che ora l’attenzione su di lui sarebbe ulteriormente cresciuta. All’Italia ha segnato ben due reti, poi ha fatto gol contro la Repubblica Dominicana pochi giorni dopo.

Dalla Roma alla Juve: il colpo è mondiale

Oltre a diverse squadre di Premier League e al Paris Saint-Germain, sulle sue tracce ci sono proprio Roma e Juve. Il Santos potrebbe cederlo nella prossima finestra d’estate, praticamente tra pochi giorni ed il valore di mercato sarebbe di 15 milioni di euro.

I brasiliani però, chiederanno sicuramente di più, anche perché i gol lui li ha già segnati anche in prima squadra e l’interesse sta salendo ulteriormente.

In prima squadra, il ragazzo vanta già dieci assist e 42 reti, 13 delle quali segnate nell’ultima stagione. Sembrerebbe che il West Ham abbia anticipato tutti per un’offerta nello scorso gennaio, ma che poi della trattativa non se ne fece più nulla. Solo in Inghilterra, gli Hammers avrebbero trovato almeno cinque pretendenti: Manchester United, Newcastle, Arsenal, Chelsea e Tottenham. Ma il fascino dell’Italia potrebbe portare il classe 2003 ad altre scelte. Roma e Juve sperano. Intanto, il suo Brasile oggi giocherà contro la Tunisia per gli Ottavi di Finale.