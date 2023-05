Dalla Serie B alla Champions: sliding doors per il bomber

Il bomber può rivoluzionare la sua carriera con un upgrade clamoroso: l’anno prossimo potrebbe giocare la Champions League

Sono diversi gli attaccanti che sono ‘emigrati’ nei campionati esteri e si sono poi ritrovati a giocare in Europa da protagonisti. Anni fa, Federico Piovaccari lasciò l’Italia per volare a Bucarest, dove con la maglia della Steaua segnò ben quattro gol in Champions League, di cui uno nella fase a gironi contro il Basilea.

Una scelta di vita oltre che calcistica, dove l’attaccante italiano riuscì a ritagliarsi un grande spazio in Romania vincendo anche il campionato. E c’è un altro bomber con un passato in Italia che potrebbe andare via e giocare in un campionato dell’Est Europa.

Si tratta di Emmanuel Latte Lath, attaccante ivoriano di proprietà dell’Atalanta. A diciotto anni segnò anche un gol in Coppa Italia, per poi partire per un lungo girovagare di prestiti. Una lunga carriera di Serie C, poi anche una stagione con la Spal la scorsa stagione. Adesso è al San Gallo, dove resterà fino al 30 giugno 2023.

Ma il contratto in scadenza l’anno prossimo, impone delle valutazioni serie all’Atalanta. Latte Lath non rientra nei piani del club ed è per questa ragione che è nella lista dei trasferimenti. Ci sono due squadre sull’attaccante ivoriano, che la prossima stagione potrebbe giocare in Serie B oppure in Champions League.

Serie B o Champions League: il futuro di Latte Lath

Come detto in precedenza, sono due le offerte per Latte Lath per la prossima estate. Una di queste è del Parma, che desidera riportarlo in Italia dopo un anno in Svizzera in cui si è messo in mostra in Super League.

Il rendimento dell’attaccante ivoriano è ottimo, con trentaquattro presenze tra campionato e coppe, sedici gol segnati e quattro assist. Sarà anche molto interessante capire se il Parma riuscirà a ottenere la promozione in Serie A e questo potrebbe essere decisivo per un suo trasferimento.

L’altra squadra che vuole Latte Lath è la Stella Rossa, vincitrice in carica del campionato serbo. La prossima stagione giocherà la fase a gironi della Champions League e cerca un attaccante in rampa di lancio come il classe ’99 ivoriano.

Potrebbe essere una grande svolta per il giocatore di proprietà dell’Atalanta e l’accordo tra i club non sarà complicato da trovare. A un anno dalla scadenza, il costo di Latte Lath dovrebbe aggirarsi sul milione di euro: accessibile sia per il Parma, sia per la Stella Rossa.